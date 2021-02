Guardiani della Galassia 3, ecco quando e dove inizieranno le riprese

James Gunn ha in mente altre idee per degli spin-off di “Suicide Squad” in arrivo nei prossimi anni

Si avvicina il momento dell’inizio delle riprese di “ Guardiani della Galassia 3 ”. L’annuncio dell’avvio dei lavori sul set è una notizia che i fan attendono da tempo. Gli appassionati dello show hanno dovuto attendere a lungo, considerando i rinvii dovuti al Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ma soprattutto l’impegno preso da James Gunn per la realizzazione di “The Suicide Squad” e dello spin-off “ The Suicide Squad, Peacemaker ”.

approfondimento

MCU, i 5 migliori momenti dei film Marvel

Il regista potrebbe dare il via ai lavori nella seconda metà del 2021, stando a quanto riportato da “Murphy’s Multiverse”. Il terzo film della saga, inserita nel MCU, dovrebbe riunire cast e crew nel Regno Unito.

Non sono state rivelate informazioni relative alla trama di “Guardiani della Galassia 3”. Il regista si era però espresso in merito, spiegando come la pellicola avrebbe approfondito il tragico passato di Rocket Racoon: “Il suo personaggio rappresenta una parte importante di ciò che accadrà nel prossimo film. Molti elementi, come le cicatrici sulla sua schiena, fanno parte di ciò che ho pianificato per i Raccoon fin dall’inizio”.