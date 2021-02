Festival di Berlino 2021: Gianfranco Rosi in giuria

Il regista Gianfranco Rosi farà parte della giuria del Festival del cinema di Berlino 2021. Ne ha dato notizia io festival dell'Orso in una nota. In giuria sono stati scelti tutti registi premiati in passato con l'orso d'oro. Ecco la lista completa dei giurati

approfondimento

Con queste parole il direttore artistico della Berlinale Carlo Chatrian ha motivato la sua scelta:

"Sono felice e onorato che sei registi che ammiro molto abbiano accettato con entusiasmo il nostro invito a prendere parte a questa edizione unica. Non solo esprimono modi diversi di realizzare film senza compromessi e creare storie coraggiose, ma rappresentano anche una parte della storia della Berlinale. In questo momento nel tempo, è importante ed è un grande segnale di speranza che i vincitori dell’Orso d’Oro si riuniscano a Berlino per guardare film in un cinema e trovare un modo per sostenere i loro colleghi."