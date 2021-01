Edoardo Ponti, così mamma Sophia omaggia nonna Romilda

approfondimento

La vita davanti a sé, il cast del film con Sophia Loren

Variety ha organizzato per The Life Ahead, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 1975, un incontro con il regista e autore della sceneggiatura con Ugo Chiti, la cantautrice Diane Warren autrice delle musiche del brano Io si (Seen) interpretato nel film da Laura Pausini. Il precedente film di Ponti Coming & Going è del 2011: come mai tutto questo tempo? "Ogni film deve riflettere una parte di te -ha detto Ponti- non è stato facile trovare qualcosa che mi abbia toccato profondamente ed emotivamente come è accaduto con La vita davanti a sé, dati i suoi temi di tolleranza, empatia e umanità". La storia segue la complicata difficile poi tenerissima relazione tra un'anziana ebrea sopravvissuta all'Olocausto (Sophia Loren) ed ex prostituta che per sopravvivere negli ultimi anni della sua vita ospita nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per bambini in difficolta e un ragazzino migrante del Senegal di nome Momo (Ibrahima Gueye) che continua a mettersi nei guai e che le viene affidato da dal dottor Cohen, Renato Carpentieri. Ponti ha detto che mentre i due personaggi non potrebbero essere più culturalmente diversi, sono solo due facce opposte della stessa medaglia. "Sono stati cresciuti per le strade senza una famiglia, definiti dal dolore e dalla perdita, ma alla fine e, soprattutto, definiti dalla speranza e dalla resilienza -ha detto Ponti- e Madame Rosa-Sophia Loren, con tutto il suo carico di età e di dolore vissuto, per niente nascosto regala una interpretazione toccante. Mi piace presentare mia madre nel modo in cui la conosco, e questo personaggio e' stata un'opportunità perfetta per questo -prosegue Ponti - era il testo giusto sia per contestualizzare mia madre come la meravigliosa attrice che è, ma anche per dare al pubblico qualcosa di nuovo". Laura Pausini, che ha sempre voluto cantare una canzone di Diane Warren ha ricordato come tremava quando si sono incontrate per la prima volta: "Voglio dire -ha detto in collegamento- lei è Diane Warren e io sono solo una cantante sempre alla ricerca di musica per vivere, per respirare, per essere autentica e tu vuoi sempre il meglio per la tua voce e il tuo cuore. Diane è un sogno, ancora un sogno per me".