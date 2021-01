"One second" di Zhang Yimou in sala con Fenix Entertainment

La società di produzione e distribuzione cinematografica ha acquisito i diritti per l’Italia di “One Second”, l’ultimo lavoro del maestro cinese Zhang Yimou, tre volte candidato agli Oscar per i “Hero”, “Ju Dou” e “Lanterne rosse”.

Osteggiato dalla censura cinese, “One second” era stato selezionato in concorso alla Berlinale 2019, kermesse dove il regista aveva già trionfato nel 2000 con “La strada verso casa”, ma fu improvvisamente ritirato dalla line-up per “motivi tecnici”. Zhang Yimou ha impiegato quasi due anni per aggiustarlo, rigirando alcune scene e tagliando alcuni passaggi scomodi, per vederlo finalmente uscire in sala in Cina. Il film uscirà nei cinema italiani alla riapertura delle sale.