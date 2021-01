L’ombra delle spie, è uscito il trailer con Benedict Cumberbatch

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch , questo il nome all’anagrafe, è pronto per raccontare la storia di Greville Wynne , uomo d’affari britannico coinvolto in missioni di spionaggio durante la Guerra fredda per via dei suoi numerosi viaggi nell’Europa orientale. Nelle scorse ore la casa di produzione ha distribuito il trailer su YouTube ottenendo immediatamente ottimi consensi da parte del pubblico.

Benedict Cumberbatch: nuovo look per l’attore

Benedict Cumberbatch: i prossimi impegni

Nel frattempo, l’attore (FOTO) è pronto per le riprese dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel del film campione di incassi del 2016 e coinvolto in una serie di rallentamenti di produzione a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

La pellicola, la cui uscita è al momento fissata per il 25 marzo 2022, rivedrà Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange dopo il grande successo ottenuto con il primo titolo, in grado di incassare più di 670.000.000 di dollari al botteghino internazionale e una nomination agli Academy Awards nella categoria Migliori effetti speciali.