Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 25 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere questa sera in tv



Nonno questa volta è guerra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken in una commedia di Sky Original. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per reclamare i suoi spazi.

Suburbian girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sarah Michelle Gellar e Alec Baldwin in una commedia romantica. Una scrittrice s’innamora di un editore.

La coppa dei campioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi e Max Tortora in una commedia on the road. Due uomini viaggiano verso Praga per assistere alla finale di Champions League.

Amore a mille…miglia, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Drew Barrymore e Justin Long in una commedia romantica sulle difficoltà delle relazioni a distanza.

Zucchero, miele e peperoncino, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Lino Banfi, Renato Pozzetto, Pippo Franco ed Edwige Fenech in una commedia all’italiana.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Jojo Rabbit, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Black comedy di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Un bambino nazista ha Hitler come amico immaginario.

Nel mondo libero, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Elisabeth Moss, Octavia Spencer e Boyd Holbrook in un film sulle seconde chance. Un ex detenuto rimette a rischio la sua libertà quando frequenta una donna sposata con un marito violento.

Dopo il matrimonio, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Julianne Moore e Michelle Williams protagoniste nel remake del film di Susanne Bier.

Film di azione da vedere stasera in tv



Ready Player One, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Tye Sheridan in un film di Steven Spielberg tratto da un noto romanzo. L’umanità ridotta in miseria si rifugia in una pericolosa realtà virtuale.

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Gareth Edwards dirige il remake americano di Godzilla. La creatura deve combattere contro un mostro malvagio.

Il mondo dei replicanti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller fantascientifico con Bruce Willis. Nella società del futuro ogni uomo ha un clone robot ma uno di questi inizia a commettere omicidi.

Film thriller da vedere stasera in tv



Crypto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Kurt Russell in un thriller ambientato a Wall Street. Un banchiere scopre una rete di corruzione.

Doppia ipotesi per un delitto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ray Liotta in un thriller. Un procuratore distrettuale indaga su un intricato caso di omicidio, che però nasconde un mistero.

Film biografico da vedere stasera in tv



La sfida delle mogli, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film con Kristin Scott Thomas. Alcune mogli di militar in Afghanistan creano un coro per supportare i mariti.

I programmi in chiaro



Il commissario Ricciardi, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale protagonista della serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Safe, ore 21:20 su Italia 1

Jason Statham interpreta un ex agente coinvolto nell’intrigo di una ragazzina da salvare.

Schegge di paura, ore 21:15 su La7

Thriller processuale con Richard Gere e un esordiente Edward Norton. Un avvocato deve difendere un chierichetto dall’accusa di omicidio.

Limitless, ore 21:30 su TV8

Bradley Cooper e Robert De Niro in un action. Uno scrittore assume una droga che ne potenzia le capacità mentali.

Ma tu di che segno sei? Ore 21:25 su Nove

Un film basato sullo zodiaco nel quale i personaggi si incontrano tra gelosie, passioni amorose e vicende incredibili.