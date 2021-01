La carriera di Richman

vedi anche

L'interprete è nato a Filadelfia nel 1927 e ha lavorato come farmacista prima di entrare all'Actor Studio di New York. Come riporta Variety, la sua carriera è iniziata a teatro, è apparso in "End as a Man", "A Hatful of Rain", "Masquerade" e "The Zoo Story". Si è poi trasferito a Hollywood per recitare in "The Friendly Persuasion" di William Wyler, poi in film come "Black Orchid", "The Strange One", "Naked Gun 2" e "Friday the 13th Part 8." In "Cain's Hundred", ha interpretato Nick Cain, un ex avvocato della malavita. Anche se è durata solo una stagione, la serie ha portato Richman a interpretare centinaia di altri ruoli televisivi in ​​programmi tra cui "The Twilight Zone", "The Outer Limits", "Murder She Wrote", "Fantasy Island" e "Star Trek the Next Generation". In "Three’s Company" ha interpretato il reverendo Snow, mentre ha avuto ruoli da co-protagonista in "Beverly Hills 90210", in "Dynasty" e in "Longstreet".