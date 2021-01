Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 11 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 11 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

10 Years, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Channing Tatum e Rosario Dawson. Alcuni compagni di scuola si ritrovano dopo 10 anni.

Zitto quando parli, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia con Aldo Maccione ed Edwige Fenech. Un uomo si ritrova improvvisamente a diventare un agente segreto.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Un viaggio a quattro zampe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Ashley Judd in una commovente avventura raccontata dal punto di vista di una cagnolina.

Il cacciatore di giganti, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Nicolas Hoult apre involontariamente una porta tra il mondo degli umani e quello dei giganti. Si riaccende un’antica guerra.

Il re Scorpione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dwayne “The Rock” Johnson nel prequel de “La Mummia” ambientato nel deserto del 3000 a.C.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The farewell – Una bugia buona, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Toccante dramma corale che celebra l’amore tra parenti. Dei parenti organizzano un ritrovo con un’anziana, ignara delle sue condizioni di salute.

Il delitto Mattarella, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film nel quale viene ricostruito l’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica.

Storia d’inverno, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Colin Farrell e Russell Crowe protagonisti di un film che vede andare in scena una tormentata storia d’amore.

Film di azione da vedere stasera in tv



Nemesi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver in un action nel quale un chirurgo plastico sottopone il killer di suo fratello a un cambio di sesso.

5 days of war, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Val Kilmer, Andy Garcia e Rupert Friend in un action in cui un reporter di guerra e un cameraman smascherano alcune atrocità.

Red, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Bruce Willis e Morgan Freeman in un film basato sui fumetti DC Comics. Quattro agenti in pensione tornano in azione per catturare un killer.

Film thriller da vedere stasera in tv



La promessa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jack Nicholson in una pellicola di Sean Penn. Per far fede a una vecchia promessa, un detective indaga sull’assassinio di una bambina.

I programmi in chiaro



Penso che un sogno così…, ore 21:25 su Rai 1

Beppe Fiorello protagonista di uno show che racconta la sua vita, sia professionale che privata.

L’uomo sul treno – The Commuter, ore 21:20 su Rai 2

Liam Neeson e Vera Farmiga in un thriller d’azione ambientato su un treno in corsa, tra ricompense e inganni.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Mechanic: Resurrection, ore 21:20 si Italia 1

Sequel di un famoso film d’azione con Jason Statham e Jessica Alba. A un sicario viene rapita la ragazza: ci saranno vendette.

Witness – Il testimone, ore 21:15 su La7

Harrison Ford segue un piccolo testimone mentre indaga su un caso. Finirà per innamorarsi della madre.

Das Boot, ore 21:30 su TV8

Serie tv ambientata nel periodo della Seconda Guerra Mondiale con protagonista Lizzy Caplan.

Fantozzi contro tutti, ore 21:25 su Nove

Ennesimo capitolo della saga di Fantozzi, personaggio plasmato e interpretato da Paolo Villaggio.