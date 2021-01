Addio a Tanya Roberts, la Bond girl degli anni Ottanta

È scomparsa all’età di 65 anni l’attrice che ha interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva “Charlie's Angels” e Stacey Sutton nel film “007 - Bersaglio mobile” del 1985

Addio a Tanya Roberts: è scomparsa all'età di 65 anni l’attrice statunitense famosa soprattutto per aver recitato nel film 007 - Bersaglio mobile nel 1985 accanto a Roger Moore e nella serie televisiva Charlie's Angels.



Secondo quanto riporta il sito Tmz, alla vigilia di Natale la Roberts - appena rientrata a casa dopo una passeggiata assieme ai suoi cani - sarebbe stata colta da un malore improvviso.

L’attrice avrebbe perso i sensi e sarebbe “collassata”, come riporta Tmz, motivo per cui è stata immediatamente trasportata in un ospedale della California.



Un portavoce di Tanya Roberts ha spiegato al sito che in ospedale è stata "attaccata a un ventilatore ma non è mai migliorata”. Il tragico epilogo avvenuto poche ore fa pare non sia correlato al Covid-19, come dichiarato dal portavoce.

Una carriera prima da modella e poi da attrice

approfondimento Scomparsa la Bond girl Diana Rigg Al secolo Victoria Leigh Blum, ha incominciato a lavorare come modella fino all’incontro decisivo che si è rivelato la svolta sia per la sua vita privata sia per la sua carriera: quello con Barry Roberts, uno studente di psicologia a cui Victoria ha fatto una proposta di matrimonio in una stazione metropolitana e con cui si è sposata nel 1974.

Ha cambiato così nome in Tanya (prendendo il cognome del marito) e, mentre lui ha intrapreso la carriera di sceneggiatore, lei ha incominciato a studiare recitazione presso l'Actors Studio di New York, assieme a Lee Strasberg e Uta Hagen.



Il debutto al cinema e il successo

approfondimento Roger Moore, 7 volte 007 Nel 1975, un anno dopo il matrimonio con Barry Roberts, Tanya ha debuttato sul grande schermo con il film horror Un’ombra nel buio (Forced Entry).



Il successo è arrivato nel 1980, non sul grande ma sul piccolo schermo: l’attrice è diventata sul set Julie Rogers, personaggio chiave della quinta stagione della serie televisiva cult Charlie's Angels.



Nel 1984 ha impersonato la protagonista di Sheena, regina della giungla, film diretto da John Guillermin basato sull’omonimo personaggio dei fumetti.

L’anno dopo ha vestito i panni della Bond girl Stacey Sutton in 007 - Bersaglio mobile, accanto a Roger Moore.