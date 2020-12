La scomparsa di Corrado Olmi, addio al grande attore

approfondimento

Cinema e teatro in lutto per la scomparsa dell'attore Corrado Olmi, che si è spento in un ospedale di Roma dove era ricoverato per una patologia aggravata dal Covid (qui gli aggiornamenti). Con oltre 50 anni di carriera, Olmi aveva mosso i primi passi nelle filodrammatiche della sua città natale, Jesi sullo stesso palcoscenico - quello del Teatro Pergolesi - da cui prese il volo Valeria Moriconi. Ed assieme a Valeria e al marito Aldo Moriconi, Olmi aveva deciso nel 1952 di tentare l'avventura artistica a Roma.

Immensa la filmografia - oltre 90 pellicole - e tanti i premi, tra cui il Nastro d'argento al migliore attore non protagonista per il film "La cena" (1998) di Ettore Scola.