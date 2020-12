Roald & Beatrix: un incontro magico su Sky Cinema Christmas

Domenica 3 gennaio alle 21.15 va in onda in prima visione tv la produzione SKY Originals dedicata al vero incontro, durante le feste di Natale, fra due leggende della narrativa per bambini: un giovanissimo Roald Dahl e il suo idolo, la scrittrice Beatrix Potter

Cosa succederebbe se due dei più amati autori di storie per bambini e per ragazzi di sempre si incontrassero? Due vere leggende del calibro di Roald Dahl e Beatrix Potter, per esempio? Non c’è bisogno di fantasticare tanto, perché quel rendez-vous è avvenuto per davvero e ce lo racconta un film in prima visione tv domenica 3 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Christmas: stiamo parlando di Roald & Beatrix - Un incontro magico.



Roald & Beatrix – Un incontro magico è la produzione SKY Originals che si va così ad aggiungere alla già ricchissima programmazione di Sky Cinema Christmas, il canale pop-up legato alla magia del Natale e delle feste. Diretta da David Kerr, la pellicola ha per protagonisti Dawn French nel ruolo di Beatrix Potter, il giovane Harry Tayler nei panni di Roald Dahl, Rob Brydon, Jessica Haynes e Alison Steadman.