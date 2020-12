Contagion, il film avrà un sequel filosofico, parola di Soderbergh

La pellicola era balzata in testa alle classifiche dei titoli più visti, sia per la similitudine per la situazione, che purtoppo stiamo ancora vivendo, sia per la speranza che la pellicola potesse contenere qualche risposta alla diffusione della pandemia.

Ecco le dichiarazioni di Steven Soderbergh

"Non è un sequel in senso letterale. Sto lavorando a un progetto ancora in via di sviluppo e Scott Burns mi sta aiutando. Si tratta di un sequel filosofico di Contagion, ma ambientato in un contesto differente. Li potrete considerare collegati, ma si tratta di due cose molto diverse. Con Scott ne abbiamo discusso e abbiamo detto: come possiamo replicare in maniera nuova una storia alla Contagion? E’ un po’ che ci lavoriamo, dovremmo forse accelerare il passo".