La fiaba di Biancaneve reinterpretata, in versione animata, da Jin Kim e diretta da Sung-ho Hong. Per rompere la magia che li ha tramutati in nani, sette principi devono farsi baciare da una principessa. In prima tv su Sky Cinema Family mercoledì 23 dicembre

Delle magiche scarpette rosse sono il segreto della bellezza di Biancaneve e il motivo per cui sette principi, trasformati in nani da una maledizione, la stanno cercando disperatamente. Per spezzare l’incantesimo, infatti, devono riceve il bacio della donna più bella del mondo. In una folle competizione per ricevere il bacio agognato e in un buffo gioco di equivoci, i principi, un tempo arroganti e ossessionati dall’aspetto fisico, gradualmente scoprono il vero significato della bellezza. Una scorretta e divertentissima rivisitazione della favola più amata di tutti i tempi.