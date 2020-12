Bradley Cooper ha rischiato di non essere in Guardiani della Galassia

Una storia saltata fuori durante un confronto tra James Gunn e i suoi fan su Twitter, nel corso del quale il regista e sceneggiatore ha risposto a svariate domande. Ecco il retroscena: “Un produttore esecutivo, che non lavora più con Marvel Studios e Disney, ebbe la possibilità di vedere una versione iniziale del film. Disse ‘Perché paghiamo per avere Bradley Cooper se poi la voce nel film non sembra neanche la sua?’. Gli ho quindi detto che lo avevamo scritturato perché è un grande attore. Ecco il punto. Sta creando un personaggio”. È grazie a Gunn, dunque, che il cast attuale è stato salvaguardato.

approfondimento

Disney, tutti gli annunci dell’Investor Day

Il regista ha inoltre spiegato ai fan di come il successo del primo film sia stato decisivo in fase di proposta del secondo script. Basti pensare al fatto che la presentazione del primo titolo prevedeva un documento di ben 19 pagine, con all’interno dettagli sugli aspetti visivi e descrizioni dettagliate di molte sequenze, con riferimenti agli attori. Le cose sono andate invece in maniera ben diversa nel secondo caso: “La mia presentazione per il secondo film è stata in pratica ‘Suo padre è Ego, il Pianeta Vivente!’. Marvel ha risposto ‘Fantastico, vai!’”.

Guardiani della Galassia 3, cosa sappiamo

I fan della saga dovranno avere pazienza e attendere ancora a lungo prima di poter apprezzare al cinema e online “Guardiani della Galassia 3”. Durante gli Investor Day della Disney sono state fornite importanti notizie su vari progetti, da Star Wars alla Marvel, passando film d’animazione Disney e Pixar.

L’arrivo di “Guardiani della Galassia 3” è previsto per il 2023 e sarà preceduto da un Holiday Special a Natale 2022. È stata inoltre annunciata una serie animata dedicata a Groot. In merito ai lavori si è espresso lo stesso James Gunn, che ha spiegato: “La sceneggiatura è già stata scritta. Gran parte dei componenti della produzione sono stati ingaggiati. Rispetto alla prima versione dello script sono state cambiate davvero poche cose”.

Alcune dichiarazioni sono giunte inoltre da Dave Bautista: “Le riprese del film avranno inizio nel tardo 2021. Ho dato uno sguardo allo script proprio all’inizio, quando tutto era ancora in programma e James Gunn era ancora regolarmente legato alla pellicola, prima che tutto impazzisse. Ora l’intero calendario è cambiato e le trame sono state modificate. Non si intersecheranno più come inizialmente previsto”.