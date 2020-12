Hercules, il live action del film d'animazione avrà una trama diversa

Joe Russo non si sbottona sul live-action, ma promette che non sarà affatto come il film d’animazione Condividi:

Fin dall’annuncio della messa in produzione di un live-action di “Hercules”, classico Disney amatissimo, i fan sono andati a caccia di news e anticipazioni di vario genere. Il progetto però resta top secret. A gestirlo saranno Anthony e Joe Russo, nomi a dir poco noti per i fan dell’MCU. I due produttori stanno lavorando a qualcosa di nuovo, che si distanzi dalla versione animata, evitando un remake fotogramma per fotogramma. Qualcosa che in parte rincuorai fan e, al tempo stesso, genera timore. Nulla è ancora trapelato inoltre sul cast, anche se gli appassionati hanno già chiaro in mente l’unico nome possibile per interpretare uno dei personaggi chiave. Si tratta di Filottete, insegnante di Ercole, interpretato nella versione originale da Danny DeVito, che i fan ora vorrebbero veder tornare.

Hercules, cosa sappiamo approfondimento Disney, tutti gli annunci dell’Investor Day Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ben lontano dal lavoro sul set. Nonostante tutto però Joe Russo, intervistato da “Collider”, ha voluto fornire qualche informazione generale ai fan in attesa: “Abbiamo uno sceneggiatore incredibile per questo progetto. Si tratta di Dave Callaham. Ha già iniziato lo script. Credo si possa vedere qualcosa nelle prossime due settimane”. Una domanda che gli è stata rivolta era inerente alle canzoni originali del cartone animato, alle quali i fan sono molto affezionati. “Hercules” ha innegabilmente alcuni dei brani più apprezzati della storia recente della Disney, considerando l’apporto vincente delle Muse, che danno ritmo all’intera narrazione. Ecco la risposta di Russo: “Per il momento preferiamo tenere tutto segreto. Vogliamo che per il pubblico sia una grande scoperta, per quanto riguarda ciò che di nuovo conterrà questa interpretazione”.