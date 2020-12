Morto Claude Brasseur, il "papà" del Tempo delle Mele: aveva 84 anni

Interprete e comico molto amato in patria, ha recitato in circa 100 film. Il suo ruolo più celebre è stato quello di François Berreton nel film-cult che aveva lanciato la giovane Sophie Marceau. Ha lavorato con i più grandi registi del suo Paese: da Carné a Renoir, da Godard a Truffaut. In carriera ha vinto due premi César (gli Oscar francesi)

L’attore francese Claude Brasseur è morto a 84 anni. Interprete e comico molto amato nel suo Paese, si era fatto conoscere in tutto il mondo grazie al ruolo del padre di Vic / Sophie Marceau, nel film cult "Il tempo delle mele" del 1980 e nel seguito. Proveniente da una dinastia di artisti, era apparso in un centinaio di film, oltre che in numerose opere teatrali. Nella sua carriera ha vinto due premi César (gli Oscar francesi). La notizia della morte è stata data dal suo agente all'agenzia France Presse che ha specificato che "Claude Brasseur è mancato in pace e serenità circondato dalla sua famiglia”. "Brasseur sarà sepolto a Parigi secondo le norme sanitarie e riposerà accanto al padre (l'attore Pierre Brasseur, ndr), al cimitero Père-Lachaise di Parigi", ha annunciato Elisabeth Tanner, responsabile dell'agenzia Time Art.

La carriera di Claude Brasseur

Brasseur era nato Neuilly-sur-Seine, il 15 giugno 1936. Cresciuto in una famiglia di attori e artisti, poteva vantare come padrino addirittura Ernest Hemingway. Ha iniziato la carriera come comico nei teatri. L’esordio come attore al cinema avvenne nel 1956, poi lavorò con i più grandi registi transalpini, da Marcel Carné ("Il fantastico Gilbert") a Georges Franju ("Occhi senza volto"), da Jean Renoir ("Le strane licenze del caporale Dupont”) a Jean-Luc Godard ("Bande à part"), fino a François Truffaut ("Mica scema la ragazza!").

Il successo in patria

Dopo la serie del 1971 "Le nuove avventure di Vidocq", arrivò il successo al cinema con "Esecutore oltre la legge" di Georges Lautner e "Certi piccolissimi peccati" di Yves Robert (poi rifatto in Usa con "La signora in rosso"), per cui vinse il César come il migliore attore non protagonista nel 1977, e il sequel "Andremo tutti in paradiso". Fu premiato con il César anche per "Guerra tra polizie”, nel 1979.