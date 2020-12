I "Sogni nel cassetto" diventano cinema con la nuova collezione On Demand

Cosa significa inseguire un sogno? Lo sanno bene i personaggi delle prime visioni Belivie - Il sogno si avvera e A proposito di Rose, ma anche quelli di titoli come In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, e Teen Spirit - A Un passo dal sogno, che cercano con tutte le forze di realizzare le proprie passioni

Il paesaggio geografico dell’immaginario collettivo è solcato da voragini abissali. Per questo, molto spesso ci affidiamo alla magia del cinema per superare l’horror vacui della nostra quotidianità. Pensieri, desideri, aspirazioni riposti in quel magico e sperduto posto definito “sogno nel cassetto” che la settima arte è stata capace, fin dalla sua nascita, di rendere più vero del vero, più reale del reale.



L’inseguimento di un sogno e la sua eventuale possibilità di realizzarlo è alla base della nuova collection On Demand “Sogni nel cassetto” (da venerdì 18 dicembre). Da segnalare le prime visioni di Believe – Il sogno si avvera e A proposito di rose, ma anche quelli di titoli come In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, e Teen Spirit - A un passo dal sogno