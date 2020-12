"Louis Van Beethoven", su Sky Cinema il film dedicato al genio tedesco

Per celebrare il 250.mo anniversario della nascita del compositore, Sky Cinema Due trasmette mercoledì 17 dicembre, in prima tv , il sontuoso biopic con Tobias Moretti nei panni del musicista tedesco

approfondimento

1779. Ludwig van Beethoven (che tutti chiamano Louis) ha solo otto anni, ma è già molto conosciuto per il suo talento musicale. Anni dopo si lascia coinvolgere dal genio creativo di Mozart e dagli sconvolgimenti dettati dalla Rivoluzione Francese, ma alcune tragedie familiari e un amore non corrisposto rischiano di mettere in secondo piano la musica. Tuttavia, nel 1792 si reca a Vienna per studiare sotto la guida di Haydn.

E' questo l'incipit di . Louis van Beethoven. il film diretto da Nick Stein , che ripercorre la vita del genio tedesco, partendo dall'infanzia.

L'attore e regista austriaco Tobias Moretti (celebre per il ruolo di Richard Moser nella serie tv Il Commissario Rex) veste in panni del compositore in età adulta, mentre il Pianista V olin pütz interpreta beethoven da bambino

Il cast di alto livello include anche Ulrich Noethen, Ronald Kukulies, Silke Bodenbender, Sabin Tambrea.

Una parte delle riprese del film si sono svolte nel teatro barocco del castello di Ceský Krumlov, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco