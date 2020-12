Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà il titolo del 3º su Ant-Man

Ritroveremo Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang/Ant-Man ed Evangeline Lilly in quello di Hope Van Dyne/Wasp. Confermati anche Michael Douglas nei panni di Hank Pym e Michelle Pfeiffer in quelli di Janet Van Dyne. Due, invece, le novità. Il villain di Ant-Man 3 sarà il temibile Kang il Conquistatore , storico avversario degli Avengers e Signore del Tempo . Il personaggio, creato negli anni ’60 da Stan Lee e Jack Kirby , avrà il volto Jonathan Majors , protagonista della seria tv L ovecraft Country-La Terra dei Demoni (disponibile su Sky On Demand)

Anche le formiche hanno cominciato da piccole. Soprattutto quelle che hanno a che fare con il regno quantico. Così nel corso del "Disney Investor Day" è stato rivelato il titolo ufficiale di Ant-Man 3 che sarà Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Durante l’evento è stato annunciato anche il cast del film

L’altra new entry è rappresentata da Kathryn Newton, vista in Detective Pikachu e Freaky. L’attrice intepreterà Cassie Lang, la figlia di Ant-Man, in sostituzione di Emma Fuhrman. Dietro la macchina da presa ci sarà ancora Preyon Reed, che aveva già diretto le prime due pellicole dedicate al supereroe in miniatura di casa Marvel . Il soggetto è stato affidato a Jeff Loveness, celebre per Rick and Morty, Miracle Workers e Jimmy Kimmel Live!.

Ancora non è stata annunciata un’eventuale data di uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Almeno nel nostro mondo. Nel regno quantico chissà?