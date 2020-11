In prima tv, gioved' 19 novembre, su Sky Cinema uno arriva The Elevator, thriller claustrofobico ispirato a una storia vera, opera prima di Massimo Coglitore. Un famoso conduttore di quiz viene sequestrato in ascensore da una donna assetata di vendetta e verità.

The Elevator: trama, trailer, cast del film

Benvenuti allo show che in 3 minuti può cambiarvi la vita. E per Jak, conduttore di un quiz televisivo, chiamato Three Minutes, il tempo è denaro. Un uomo di potere abituato a condurre il gioco.Ma nel film The Elevator diretto da Massimo Coglitore, il presentatore diventa concorrente. E la posta in palio non sono i soldi, ma le parti del proprio corpo-

E cosi l’anchorman si ritrova sequestrato nell’ascensore di casa da una misteriosa. E si si tratta di un ascensore per il patiboloLa cabina si trasforma in un inferno in cui scontare i propri peccati. Un microcosmo di anime perse. Si sollevano le colpe, si abbassano le difese, si aprono le porte dei ricordi, si confondono i pian: dal passato al presente, sino al futuro

Tra bottiglie di merlot, morfina e Naloxone, il carnefice e la vittima si sfidano a colpi di domande e risposte. Come in un incontro di boxe. Non a caso c’è un cameo di Burt Young, il Paulie di Rocky Solo che le parole fanno più male dei pugni. È dai tempi della sfinge che gli enigmi sono strumenti di morte

Così The Show Must go on. La vendetta è servita fredda. E non importa scoprire chi sia l’intruso tra Misery non deve morire, I Diabolici, Kill Bill e Million Dollar Baby.

Come diceva Mallarme, un tratto ai dadi non abolirà mai la sorte. Puoi truccare l’incontro. Ma alla fine vince sempre il banco. Il tempo scade per tutti