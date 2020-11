Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 13 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 13 novembre , in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film storici da vedere stasera in TV

Romulus, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Prima stagione. Serie tv italiana divisa in dieci episodi e ambientata nell'VIII secolo a.C., che narra le vicende precedenti alla nascita di Roma.

Film drammatici da vedere stasera in TV

An Education, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Carey Mulligan e Peter Sarsgaard in una love story scritta da Nick Hornby. Inghilterra, Anni ‘60: una studentessa si innamora di un uomo maturo che ha qualcosa da nascondere.

La partita perfetta, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Tratto da una storia vera, racconta l'esaltante impresa di un gruppo di piccoli campioni. Nel 1957, una squadra di baseball formata da bambini messicani affronta un lungo viaggio per un match importante.

Joker, ore 21.15 su Premium Cinema 1

L'origin story dell'antagonista di Batman: da comico fallito a temuto clown killer. Leone d'oro a Venezia e premio Oscar a Joaquin Phoenix.

Nessuno si salva da solo, ore 21.14 su Premium Cinema 3

Gaetano e Delia sono una coppia separata. Si sono incontrati da giovanissimi, ma la nascita dei figli, i problemi legati a rapporti conflittuali coi rispettivi genitori e l'aborto spontaneo del terzo figlio hanno deteriorato il rapporto.

Film comici da vedere stasera in TV

Cetto c’è senzadubbiamente, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania è scossa dalla rivelazione della zia morente: è l'erede naturale di un principe.

La dura verità, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica con Gerard Butler e Katherine Heigl. La produttrice di un talk show decide di seguire i consigli sentimentali di uno spudorato e cinico “esperto”.

Duplex - Un appartamento per tre, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Due giovani sposi trovano la casa dei loro sogni, ma devono fare i conti con i dispetti dell'anziana e diabolica vicina. Con Ben Stiller e Drew Barrymore.

Dr. knock, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Adattamento di un classico teatrale d'Oltralpe. Omar Sy è un medico che diagnostica ai malcapitati pazienti malanni immaginari.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Adventurers - Gli avventurieri, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Il più famoso dei detective francesi insegue i tre migliori ladri del mondo, che hanno messo a segno il colpo del secolo.

John Wick - Capitolo 2, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Sequel di "John Wick", con Keanu Reeves. Il leggendario Uomo Nero rientra nel giro per contrastare il boss che tenta la scalata ai vertici della criminalità.

Film thriller da vedere stasera in TV

Out of Blue - Indagine pericolosa, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Una detective, incaricata di scoprire l'assassino di un'astrofisica, finisce in un buco nero di inspiegabili eventi.

Film biografici da vedere stasera in TV

Una giusta causa, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Felicity Jones nella biografia di un'icona del femminismo. Ammessa a Harvard negli Anni ‘50, Ruth Ginsburg ingaggia una tenace battaglia contro ogni discriminazione fra uomini e donne.

Georgetown, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Il giovane arrivista Ulrich Mott sposa per puro interesse l'anziana Elsa Breht, allo scopo di accedere ai più esclusivi circoli frequentati da potenti uomini politici. Un giorno, la donna viene trovata morta.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Terminator - Destino oscuro, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Sesto capitolo della leggendaria saga con Arnold Schwarzenegger. Il modello di cyborg Rev 9 arriva dal futuro per uccidere una ragazza.

I Programmi in chiaro

Tale e Quale Show, ore 21:25 su Rai 1

Alcuni vip si mettono in gioco imitando cantanti famosi.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2

Stagione 17 Episodio 20: “USS Arizona”.

Titolo V, ore 21:20 su Rai 3

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti conducono Titolo Quinto, un programma di Pietro Raschillà.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma d'informazione.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Freedom oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo.

Propaganda Live, 21:15 su La7

Propaganda Live è il programma di Diego Bianchi in arte Zoro.

Alessandro Borghese 4 ristoranti, ore 21:30 su Tv8

La sfida tra quattro ristoratori si concentrerà su Roma.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Maurizio Crozza torna live con il suo show, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.