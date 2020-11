Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 9 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 9 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Tolo Tolo, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Nuova esilarante commedia diretta e interpretata da Checco Zalone: fuggito in Africa, una guerra lo costringe a rivedere i propri piani.

Zombieland, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Super cast con Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin nel sequel della divertente commedia a tinte horror.

L'ammissione, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

La vita di una responsabile alle ammissioni di Princeton viene sconvolta quando incontra un suo ex compagno del college.

Kiki & i segreti del sesso, ore 21.15 su Sky Cinema due +24

In una calda estate a Madrid si intrecciano cinque diverse storie d'amore con i protagonisti alle prese con insolite perversioni.

Via del Corso, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Una ragazza di periferia conosce le contraddizioni di Roma, città che prima di allora aveva sempre idealizzato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I miserabili, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Tre agenti rimangono coinvolti in una sanguinaria rivolta nella banlieu di Parigi, scatenata dal furto di un leone.

Carol, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Negli anni 50, due donne sfidano il perbenismo per vivere la loro intensa storia d'amore. Con Cate Blanchett e Rooney Mara, vincitrice del premio come miglior attrice a Cannes.

Prima che sia notte, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Javier Bardem interpreta il poeta e romanziere cubano Reinaldo Arenas. Nel cast anche Johnny Depp e Sean Penn.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Balto, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Balto, metà cane e metà lupo, sfida una bufera di neve per salvare i bambini di una città dell'Alaska colpita da un'epidemia.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Red Zone - 22 miglia di fuoco, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Un team di paramilitari americani ha il compito di scortare un informatore che custodisce dei dati top secret.

Dracula Untold, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Il principe Vlad sceglie di rinunciare alla sua natura umana e di diventare un vampiro per cercare di arrestare l'inesorabile avanzata dei turchi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Thelma, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Una studentessa soffre di forti crisi epilettiche: la causa sono degli straordinari poteri che la metteranno di fronte alla realtà del suo essere.

John wick, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Keanu Reeves veste i panni di un killer che ha deciso di voltare pagina e abbandonare la vita passata, ma un evento lo costringe a tornare sui suoi passi per affrontare i fantasmi del passato.

Film biopic da vedere stasera in TV

The Happy Prince, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Rupert Everett interpreta Oscar Wilde nella pellicola che racconta gli ultimi giorni di vita dello scrittore trascorsi a Parigi.

I programmi in chiaro

Gli orologi del diavolo, ore 21.25 su Rai 1

Primo episodio della nuova serie tv con Beppe Fiorello: Marco Merano, mago dei motorini marini, deve fare i conti con la scomparsa di uno dei suoi migliori clienti.

Kingsman Secret Service, ore 21.20 su Rai 2

Taron Egerton, Colin Firth e Samuel L. Jackson nel film ispirato alla miniserie a fumetti The Secret Service.

Report, ore 21.20 su Rai 3

Sigfrido Ranucci alle prese con le inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, di giustizia e servizi pubblici.

Quarta Repubblica, ore 21.20 su Rete 4

Talk show che tratta i principali temi di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro.

Grande Fratello Vip, ore 21.45 su Canale 5

Quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, in studio, presenta l'appuntamento settimanale con le storie all'interno della casa più famosa d'Italia.

Fast & Furious 8, ore 21.20 su Italia 1

L'ottavo capitolo della saga tutta motori ad altissima velocità: una donna misteriosa prova a portare Dom sulla cattiva strada.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Meredith Grey, dopo la laurea in medicina, riesce ad entrare nel gruppo di tirocinanti di chirurgia dell'ospedale di Seattle.

Gomorra, ore 21.30 su TV8

La serie italiana acclamata all'estero ambientata a Napoli: Patrizia, a capo del clan di Secondigliano, deve vedersela con i Capaccio.

Riaccendiamo i fuochi, ore 21.25 su Nove

Nuovo appuntamento con il programma in cui Francesco Panella aiuta i ristoranti messi in crisi dal Covid.