Scary Stories To Tell in the Dark 2, le prime anticipazioni sul sequel

"Abbiamo una nuova, fantastica storia e alcune storie divertenti e paurose eseguite in modo efficace. Sono davvero elettrizzato per il sequel. Non dovrei parlarne perché non sai mai cosa puoi dire e cosa no, in queste cose, è difficile parlarne a questo stadio. Comunque se n'è già parlato, per cui non posso dire troppo in proposito. Io mi occupo dello sviluppo e non della scrittura, che è opera di Dan e Kevin che hanno scritto il primo, ma stavolta sono sicuramente presente nello sviluppo delle storie."

Un libro spaventoso e di successo

Tradizioni popolari, racconti da falò e storie spaventose hanno terrorizzato bambini e adolescenti per secoli. Sono stati a lungo un rito di passaggio, nel periodo in cui i bambini sviluppano la fiducia e persino la necessità di affrontare le loro paure, di tracciare i confini tra il bene e il male e scoprire come affrontare situazioni intense. Ma fu nei primi anni '80 che lo scrittore e giornalista Alvin Schwartz raccolse alcune di queste leggende da incubo da antiche antologie, riviste e racconti popolari in una serie di libri che sarebbero diventati un fenomeno incredibile. Le sue Scary Stories To Tell In The Dark furono un tale successo, che presto seguirono More Scary Stories To Tell In The Dark e poi Scary Stories 3: More Stores to Chill Your Bones. Originariamente illustrate dall'artista vincitore del Caldecott Medal, Stephen Gammell, le storie hanno preso vita non solo a parole ma anche in disegni ferocemente surreali, che sembrano balzare fuori dalle pagine direttamente nell'immaginazione, dove sono rimasti. Sebbene Schwartz sia morto nel 1992, Scary Stories To Tell In The Dark è diventata una delle serie di libri più amati degli anni '90, vendendo milioni di copie e diventando una pietra miliare culturale per un'intera generazione. La passione per questi libri ha anche scatenato un controverso movimento per vietarli dalle biblioteche scolastiche. Tuttavia, sembrava che più i libri fossero difficili da trovare, sempre più aumentassero di popolarità. Forse ciò che i bambini hanno amato di più è che queste storie parlavano liberamente. Sono state progettate per portare alla luce tutte le paure più recondite. La prima volta che si leggono, sono come un'esplosione di brividi. Ma si possono leggere ancora e ancora e le paure rimangono sempre vive.