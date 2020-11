Non vi è ancora una precisa data di caricamento per “The Dig”, tratto dall’omonimo romanzo di John Preston

Netflix ha diffuso le prime foto del film “The Dig”. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di John Preston, giungerà prossimamente sulla piattaforma di streaming, anche se manca ancora una precisa data di caricamento. Il titolo è alquanto rivelatore, dal momento che la trama si incentra su una vedova che decide di ingaggiare un archeologo per dare il via a degli scavi all’interno della sua proprietà. Una missione, per così dire, che potrebbe portare alla luce un vero e proprio tesoro nascosto.

The Dig, la trama Il film è ambientato in Inghilterra nel 1939. Il Paese si prepara alla guerra ma in una fattoria nel Suffolk si pensa a ben altro. C'è grande eccitazione perché la vedova Pretty ha visto confermati i propri sospetti. Ritiene che nella sua terra sia sepolto un tesoro. Riesce così ad avviare un lungo scavo, che ben presto chiarisce come la scoperta portata alla luce non sia di certo di quelle ordinarie. L'idea di Preston per il suo romanzo fu quella di proporre una versione immaginaria dello storico e celebre scavo di Sutton Hoo. La pellicola narra tre mesi di attività, nel corso dei quali la gente del posto si è ritrovata a combattere contro professionisti, perfetti estranei e dilettanti. A tutto questo si aggiungono un profondo senso di rivalità e un amore sbocciato. Ecco gli elementi che compongono "The Dig". Con la guerra che si avvicina, l'oro inizia a far capolino dal terreno e la vita di tutti i partecipanti non sarà più la stessa.