Bullet Train, nel cast del film con Brad Pitt anche Brian Tyree Henry

Bullet Train, il film action che vede tra i protagonisti anche Brad Pitt, avrà nel proprio cast anche Brian Tyree Henry, uno dei protagonisti dell'acclamata serie Atlanta.

I produttori non hanno, almeno per ora, rivelato la trama del progetto e i dettagli dei personaggi affidati agli attori che saranno impegnati sul set. Quello che è certo è che film si basa sul romanzo giapponese Maria Beetle scritto da Kotaro Iaka Il film sarà diretto da David Leitch che si occuperà anche della supervisione della sceneggiatura che verrà firmata da Zak Olkewicz. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno nella città di Los Angeles.