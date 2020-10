Festa del Cinema di Roma, vince "Été 85" di François Ozon

approfondimento

Il weekend di Roma, tra Fellini e François Ozon

Été 85, come suggerisce il titolo, è ambientato in un'estate del 1985 in una cittadina balneare sulle coste della Normandia ed è un classico romanzo di formazione adolescenziale che mette al centro della scena il sedicenne Alexis e tutti i turbamenti sentimentali, sessuali ed esistenziali tipici della sua età. È tratto dal romanzo Danza sulla mia tomba di Aidan Chambers che Ozon ha dichiarato di adorare fin da ragazzo: “Ero sicuro che prima o poi qualcuno avrebbe fatto un film da questo libro, magari un regista americano: ma con mia grande sorpresa non è mai successo”.

Il direttore artistico del Festival Antonio Monda ha commentato: “Sono estremamente felice che Été 85 di Francois Ozon abbia vinto il premio del pubblico BNL: questo riconoscimento a un regista del suo calibro, presentato in selezione ufficiale insieme a maestri riconosciuti del cinema mondiale testimonia ulteriormente il prestigio conquistato dalla Festa in questi ultimi anni”.