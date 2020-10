Festa del Cinema di Roma, il red carpet di La Storia di Olaf

2/10 ©Getty

Il cortometraggio è diretto da Trent Correy (animation supervisor di Olaf in Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e Dan Abraham (story artist veterano, autore degli storyboard della sequenza musicale di "Da Grande" di Olaf in Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle) e prodotto da Nicole Hearon (produttore associato di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Oceania) con Peter Del Vecho (produttore di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e il nuovo film in arrivo Raya The Last Dragon).

Frozen; la storia di Olaf in un corto