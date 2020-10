All'asta i cimeli di Hollywood, da Pretty Woman a Fight Club

I fan dei più grandi successi cinematografici degli ultimi decenni potranno ricreare le loro scene preferite grazie agli oltre 900 cimeli messi in vendita da un'asta londinese. Tra gli oggetti iconici in palio alla “Prop Store Entertainment Memorabilia Live Auction”, in calendario per l’inizio di dicembre, gli stivali in pelle verniciata lucida alti fino alle cosce indossati da Julia Roberts in "Pretty Woman" (10-15mila £), il mitico bomber di Tom Cruise in "Top Gun" (12-16mila £), un telecomando R2-S8 Droid da "Solo: A Star Wars Story" (40-60mila £) e una testa aliena meccanica con effetti speciali utilizzata nel film del 1979 "Alien", stimata a 40-60mila sterline. La registrazione per l’asta, che normalmente si svolge nel centro di Londra, quest’anno avverrà online. Le offerte per delega potranno essere presentate quando il catalogo sarà pubblicato, il 29 ottobre. L'asta si terrà in live streaming l'1 e 2 dicembre 2020.

Il tesoro del collezionista Stephen Lane

I manufatti sono stati scovati e accuratamente selezionati dal fondatore e CEO di Prop Store Stephen Lane attraverso la sua rete di registi, membri di cast e troupe, società di produzione, distributori e collezionisti. Si tratta di pezzi rarissimi, spesso unici: per questo il loro valore è così elevato. "Ho avviato Prop Store grazie alla mia passione per il collezionismo: è tutta una questione di fiuto e di ricerca”, ha detto Lane a Reuters. "Molti di questi manufatti vengono semplicemente gettati via alla fine della produzione. Altri vengono smaltiti o venduti”. Alcuni degli elementi chiave di quest'anno sono spuntati inaspettatamente. Mentre stava allestendo la collezione, Lane, fan appassionato di Star Wars, fece visita a un membro del cast che voleva mostrargli il suo tesoro di oggetti di scena. Prendendo un tè, Lane intravide un altro pezzo storico, ed ebbe presto conferma del suo valore: si trattava della sfera di cristallo che David Bowie usa in “Labyrinth”, in vendita quest’anno per 10-15mila sterline.

Gli articoli più preziosi

In totale, più di 900 articoli da oltre 350 film e programmi televisivi saranno messi all'asta nel corso di due giorni, per un valore totale che si aggira tra i 4 milioni e i 5 milioni e mezzo di sterline. I pezzi forti includono la spada di Obi-Wan Kenobi da “Star Wars - La vendetta dei Sith”, stimato tra le 80mila e le 120mila sterline, il cappello da Joker di Jack Nicholson dal film “Batman” del 1989, a 20-30mila sterline, la tuta da allenamento MI6 di James Bond da “Skyfall” (15- 20mila £) e la palla da bowling di Buck Russell (John Candy) da “Uncle Buck” (5-7mila £). Tra gli altri oggetti da non perdere la giacca di pelle rossa indossata da Brad Pitt in “Fight Club” nel 1999 (20-30mila £), il cappello da pirata del capitano Jack Sparrow da “Pirati dei Caraibi: On Stranger Tides", stimato a 10-15mila sterline e l'elmo indossato da Tom Hanks in "Salvate il soldato Ryan", firmato dall'attore, dai suoi co-protagonisti e dal regista Steven Spielberg, in vendita tra le 10mila e le 15mila sterline. Tra i lotti più apprezzati c'è anche il costume completo del personaggio di Keanu Reeves, Neo, nel film del 2003 "The Matrix Reloaded", a 40-60mila sterline.

I pezzi più abbordabili

Il catalogo include anche offerte per chi ha un budget più limitato, con articoli come l'abito in pelle di serpente indossato da Bill Nighy in "Love Actually" e il berretto di Will Smith in “Bad Boys II" stimati a 400 sterline ciascuno. Infine, anche un poster di "Harry Potter e la pietra filosofale" firmato da Daniel Radcliffe e Rupert Grint in vendita a partire da 300 sterline.