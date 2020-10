Borat 2, Sacha Baron Cohen svela alcuni dettagli sul film in uscita

Usa le aiuole del Trump Hotel come bagno e tiene sua figlia all’interno di una gabbia: sono queste alcune delle bizzarrie di Borat Sagdiyev, l'immaginario giornalista kazako protagonista di Borat 2, sequel di Borat, il film del 2006 che ha rivelato al mondo Sacha Baron Cohen. Ed è proprio l’attore britannico di origini ebraiche a rivelare al New York Times alcuni dettagli particolarmente intriganti sul nuovo film in uscita a fine ottobre ( LO SPECIALE ELEZIONI ).

L’intrusione alla conferenza di Mike Pence

Inoltre, come già anticipato dal trailer, nel film si vedrà Borat, travestito da Donald Trump, interrompere una conferenza di Mike Pence, vicepresidente Usa dell’amministrazione Trump, per offrire ironicamente “in dono” la figlia proprio a Pence. "Ho finito per nascondermi in bagno, ascoltando uomini conservatori blaterare ed espletare i propri bisogni per cinque ore, fino a quando non sono entrato nella stanza. Eravamo circondati dai servizi segreti, dalla polizia e dalla sicurezza interna", ha detto Sacha Cohen raccontando il modo in cui è riuscito a bypassare la sicurezza presente a quella conferenza.