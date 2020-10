Terminator, Simone Soranna sceglie "Il giorno del giudizio"

Macchine e sentimenti

approfondimento

Collezione Terminator… Hasta la vista, baby!

Eppure le sbavature formali presenti in questo sequel sono proprio ciò che lo rende unico. Terminator 2 è infatti un film che vuole tematizzare le emozioni nelle macchine e per farlo utilizza una forma imperfetta (metaforicamente umana) lontana dalla cornice più algida e “robotica” del primo lungometraggio. Non mancano sequenze mozzafiato e adrenaliniche, ma non mancano nemmeno i sentimenti. Fu un grande successo di critica e pubblico riuscendo persino a vincere quattro premi Oscar (montaggio, trucco, sonoro ed effetti speciali). Da non perdere