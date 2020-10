Moulin Rouge! The Musical: annunciata la reunion del cast

Otto nomination e due vittorie agli Academy Awards , Moulin Rouge è una delle pellicole più celebri nella storia della settima arte, ora il cast e la produzione di Moulin Rouge! The Musical sta per prendere parte a un'attesa reunion.

Moulin Rouge! The Musical: appuntamento per il 26 ottobre

Poche ore fa Variety ha lanciato la notizia della reunion dei protagonisti di Moulin Rouge! The Musical, nato nel 2018 e ispirato al film diretto da Baz Luhrmann, classe 1962. Il magazine ha annunciato una conversazione virtuale che verrà aperta dal regista australiano che parlerà del lavoro fatto per adattare la sua opera al palcoscenico.

L’evento si chiuderà con la visione di un nuovo video musicale per il brano Come What May di Karen Olivo e Aaron Tveit. La reunion sarà fruibile gratuitamente dal pubblico previa soltanto iscrizione al modulo; l’appuntamento è fissato per il 26 ottobre.