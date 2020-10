Il Moulin Rouge celebra il compleanno: 131 anni di storia del cabaret

Il 6 ottobre del 1889 veniva inaugurato a Parigi il Moulin Rouge, il celeberrimo locale ai piedi della collinetta di Montmartre, che sarebbe diventato uno dei cabaret più conosciuti e apprezzati della storia. Nato per volontà di Charles Ziedler e Joseph Oller, si distinse subito per i suoi spettacoli pioneristici e decisamente rivoluzionari per l'epoca, come lo spregiudicato Can Can.

Dagli anni della Belle Epoque all'incendio del 1915

Se il celebre Can Can è conosciuto oggi in tutto il mondo, gran parte del merito è del Moulin Rouge che, per la prima volta, lanciò questo tipo di spettacolo. Negli anni della Belle Epoque il Can Can fu bollato come "scandaloso". Consisteva, infatti, in una danza durante la quale le ballerine alzavano ritimicamente le gambe mostrando al pubblico le loro ampie sottogonne. Questo ballo è diventato negli anni un vero e proprio simbolo distintivo del Moulin Rouge. La reputazione licenziosa dello storico locale parigino non fece altro che aumentarne il successo accendendo ulteriormente i riflettori e aumentando la curiosità nei suoi confronti. A distanza di otto anni dall'inaugurazione, il Moulin Rouge chiuse i battenti una prima volta nel 1897, per poter celebrare i funerali di uno dei suo fondatori: Charles Zidler. Una secondo stop forzato ci sarebbe stato nel 1915, a causa di un incendio che distrusse completamente l'edificio. Ci sarebbero voluti sei anni per rimetterlo in piedi: fu infatti ricostruito solo nel 1921.

L'evoluzione del Moulin Rouge

All'alba del ventesimo secolo, il Moulin Rouge abbandonò gradualmente la sua vocazione di intrattenimento per trasformarsi in una sorta di teatro dedicato ad operette e spettacolo. Furono questi gli anni delle prime apparizioni dell'attrice e cantante francese Jeanne Bourgeois, in arte Mistinguett, che oggi è considerata una delle artiste di punta più famose del locale parigino. La fama internazionale del Moulin Rouge e della Bourgeois crebbero di pari passo. Ma sono tantissime altre le stelle che di volta in volta hanno calcato il palco del Mulino Rosso: da Edith Piaf a Maurice Chevalier, da Yves Montand a Liza Minnelli, fino a Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e, ancora, La Toya Jackson.