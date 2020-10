Festival del Cinema Roma, Porto Rubino è il docu-film-di Renzo Rubino

Storie, canzoni e lupi di mare. Dopo l'anteprima romana, lo vedremo dal 28 ottobre su Sky Arte (disponibile anche on demand e su Now Tv). Il mare da proteggere, il mare come ispirazione per gli artisti, come luogo in cui ritrovarsi. Il mare complesso, controverso, libero, il mare: l’origine

Porto Rubino, il docu-film ideato da Renzo Rubino e diretto da Fabrizio Fichera, sarà proiettato in anteprima durante la 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma, domani 13 ottobre, presso la Casa del Cinema di Roma in Villa Borghese e trasmesso poi da Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) mercoledì 28 ottobre alle 21.15, disponibile on demand e in streaming su NOW TV.