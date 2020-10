Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 9 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 9 ottobre, in TV e su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV e sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Kidnap - Rapito, ore 21.20 su Sky Cinema Uno

Una madre assiste impotente al rapimento di suo figlio, e inizia un inseguimento disperato per liberarlo. Con Halle Berry.

U-429 - Senza via di fuga, ore 21.15 su Sky Cinema Action

Dramma bellico ambientato durante la II Guerra Mondiale. I superstiti di un sottomarino americano devono sabotare le azioni del sommergibile tedesco in cui sono imprigionati.

Prey - La caccia è aperta, ore 21.25 su Sky Cinema Suspense

Vacanze da incubo nella giungla africana. Durante un safari, una donna e due bambini vengono aggrediti da un branco di leoni.

Green zone, ore 21.09 su Premium Cinema 1 +24

Film d’azione con Matt Damon. A Bagdad, l’ufficiale Miller scopre una cruda verità mentre cerca di scovare armi di distruzione di massa.

Film commedia da vedere stasera in tv

Selfie di famiglia, ore 21.30 su Sky Cinema Due

Commedia drammatica sul rapporto viscerale tra una madre e i suoi figli. L’imminente partenza per il Canada della terzogenita Jade costringe Heloise a fare i conti con il tempo che passa.

Juliet, Naked - Tutta un’altra musica, ore 21.15 su Sky Cinema Romance

Tratto dal romanzo di Nick Hornby. Un cantante rock americano, da tempo lontano dalle scene, entra nella vita di un accanito fan e di sua moglie.

Non sposate le mie figlie, ore 21.15 su Sky Cinema Comedy

Dopo aver visto tre figlie accasarsi con un arabo, un ebreo e un cinese, i coniugi Verneuil scoprono che la quartogenita si è innamorata.

La maledizione dello scorpione di Giada, ore 21.21 su Premium Cinema 2

Con Charlize Theron ed Helen Hunt. CW Briggs è un investigatore di una compagnia assicurativa che non perde occasione per vantarsi con la nuova collaboratrice.

Grazie nonna, ore 21.36 su Premium Cinema 3

Carletto va all’aeroporto ad accogliere la seconda moglie del nonno, che arriva dal Venezuela e che nessuno ha mai visto.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Rocky IV, ore 21.40 su Sky Cinema Rocky

Sylvester Stallone sfida Dolph Lundgren nel quarto capitolo della saga. L’avversario di Rocky è il gigantesco pugile sovietico Ivan Drago, che ha ucciso durante un match Apollo Creed.

Home of the Brave - Eroi senza gloria, ore 21.10 su Sky Cinema Drama

Dramma bellico con Samuel L. Jackson e Jessica Biel. Quattro reduci dalla guerra in Iraq tornano alla vita normale ma faticano a reintegrarsi.

Petra, ore 21.30 su Sky Cinema Uno +24

Paola Cortellesi in quattro storie in giallo, diretta da Maria Sole Tognazzi. Il re del gossip è stato ucciso a Genova e Petra, per scoprire il colpevole, deve tornare a Roma.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Billy il Kola, ore 21.25 su Sky Cinema Family

Il simpatico koala Billy lascia il suo habitat per rintracciare il padre, partito alla ricerca del leggendario Mare dei Draghi.

Film documentario da vedere stasera in tv

Starman, ore 22.00 su Sky Cinema Due +24

Il docufilm di Gianluca Cerasola dedicato a Luca Parmitano, il primo astronauta italiano a diventare comandante della ISS e a battere il record di permanenza extraveicolare nello Spazio.

Film horror da vedere stasera in tv

Annabelle 2: Creation, ore 21.16 su Premium Cinema 1

Il prequel di “Annabelle”. Nell'orfanotrofio dei Mullins, un gruppo di ragazze risveglia il demone Annabelle.

I programmi in chiaro

Tale e quale Show, ore 21.25 su Rai Uno

Show musicale in cui dieci celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente.

N.C.I.S. - Stagione 17 Episodio 15 - Cuori solitari, ore 21.20 su Rai Due

Phil, un amico di Gibbs, ha una nuova fidanzata, Stacy, conosciuta tramite una app di incontri. La donna, però, sembra essere collegata all'omicidio di altri due uomini.

Le ragazze, ore 21.20 su Rai Tre

Storie di vita, donne che sono state ventenni negli anni '40, '50, '60, '70, '80, '90 o giovani di oggi che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente.

Grande Fratello Vip 2020, ore 21.20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Freedom oltre il confine, ore 21.30 su Italia 1

Roberto Giacobbo conduce un programma pop di divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Quarto grado, ore 21.20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana.

Propaganda Live, ore 21.15 su La7

Programma di Diego Bianchi, in arte Zoro. Con lui la sua banda e il disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

X Factor - Bootcamp, ore 21.30 su Tv8

Torna la musica di “X Factor”, con Alessandro Cattelan al timone e una nuova squadra di giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Fratelli di Crozza, ora 21.25 su Nove

Maurizio Crozza torna live sul Nove con il suo show. Una satira unica, lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica e sociale.