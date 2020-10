Festival del Cinema di Roma, il programma di Alice nella Città 2020

Rimanere fedeli a sé stessi, pur rinnovandosi. È questa una delle sfide di “Alice nella Città” che, dopo mesi difficili per il cinema tutto, riparte con slancio, entusiasmo, leggerezza e serio rispetto delle misure di sicurezza. La voglia di rialzarsi è tangibile dando una lettura approfondita al lungo, variegato e intelligente “listino” della sezione autonoma e parallela della “ Festa del Cinema di Roma ” che punterà, proprio come la kermesse guidata da Antonio Monda, sulla qualità da offrire al pubblico. Focus sui ragazzi, come sempre, ma anche su giovani emergenti che hanno già fatto parlare di sé. La XVIII edizione della kermesse, diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini sarà attenta ai temi legati alle giovani generazioni, con un programma anche ricco di esordi e proposte originali. 11 + 1 le opere del “Concorso Young Adult”, 7 gli “Eventi Speciali”, mentre il “Fuori Concorso” raccoglie 5 film con una forte attenzione al cinema del reale. Novità di questa edizione la sezione “Sintonie” pensata in collaborazione con Venezia 77 che raccoglierà 6 film della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 2020. 4 serie tv, 3 restauri e 26 cortometraggi (10 in concorso, 14 fuori concorso, 2 eventi speciali) selezionati in collaborazione con Premiere Film. Una selezione che, come per la passata edizione, metterà l’accento sul cinema italiano con proiezioni di film, documentari e cortometraggi di giovani promesse. Ecco nel dettaglio il programma delle varie sezioni, come si legge dalla cartella stampa e dal sito.

IN CONCORSO

approfondimento

Romulus alla Festa del Cinema di Roma, evento speciale per la serie tv

Saranno 11+1 i film a partecipare al Concorso Young Adult, votati da una giuria composta da 15 ragazzi e ragazze selezionati su tutto il territorio nazionale. Innumerevoli fili collegano i film in programma che si completano l’un l’altro, abbracciano generi e paesi d'origine diversi e spingono lo sguardo incontro al mondo. Ce lo racconta il visionario “Gagarine”, l’opera prima di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh che attraverso gli occhi di Yuri (l’esordiente Alseni Bathily) mette in scena, nella mente fantasiosa e libera di un adolescente delle banlieue parigine, l’Odissea nello spazio di un astronauta urbano che si oppone alla cancellazione del suo mondo e della sua comunità. Uno spunto ideale anche per Francesca Mazzoleni che con il documentario “Puntasacra” ci svela l’incertezza, la speranza e il senso di appartenenza a una comunità che afferma il proprio diritto di vivere in un luogo abbandonato che tuttavia ama profondamente. Una frontiera dimenticata di Roma da sgomberare per fare spazio alle magnifiche sorti del Porto Turistico di Ostia. Un’impalcatura che idealmente li lega al documentario di Elizabeth Lo che ci porta nel mondo di Zeytin, un cane randagio che sopravvive per le strade di Istanbul, in Turchia. Ingannevolmente semplice e meravigliosamente commovente, “Stray” accompagna il pubblico in luoghi apparentemente impossibili, rimanendo fortemente radicata nella realtà. Sono storie che rimangono ancorate nel mondo: oneste, coraggiose e soprattutto consapevoli del proprio tempo che mettono al centro temi semplici, radicali, capaci di reggere il confronto con il mondo adulto, che sempre più tende a truccare il dibattito culturale con i ragazzi, come nel film “Ibrahim” di Samir Guesmi, interpretato da Abdel Bendaher. Film che mettono in scena tutta la tenacia dell’innocenza attraverso l'immaginario di personaggi persi tra finzione e realtà, come nella favola noir “Shadows” di Carlo Lavagna che torna dietro la macchina da presa con una produzione italiana interamente girata in lingua inglese. Con un cast d’interpreti d’eccezione - Saskia Reeves, Lola Petticrew, Mia Threapleton – il film riesce ad aprire inaspettati spiragli che rimandano alla grande letteratura ottocentesca di Dickens o di certa tradizione di fiabe classiche, che aggiungono un ambiguo sentimento che rovescia drammaticamente il banco delle apparenze.

“Felicità” di Bruno Merle ce lo racconta in una commedia vista attraverso gli occhi di una bambina (Chloe), interpretata da sua figlia Rita, ricca di dettagli vissuti che ruotano attorno a una relazione padre-figlia che diventa un'àncora di salvezza emotiva. Un lavoro di scavo sui rapporti familiari reso prezioso dal nuovo film di Miranda July “Kajillionaire” con i codici della commedia dell’assurdo, tiene insieme cose tra loro altrimenti diverse: parla d’intimità e abbandono, di personaggi in cerca di una rotta; di punti di riferimento emotivi che si misurano con il mondo e con il loro spaesamento o estraneità ad esso. Scaccia la morale per cui nella famiglia si trova la soluzione di ogni problema e mette al centro il talento, tutto al femminile, di un cast d’eccezione (Debra Winger, Richard Jenkins, Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez). Contro-storie al femminile che hanno la forza di raccontare, con immagini non troppo rimuginate, le ribellioni necessarie per ridefinire i limiti, i ruoli e le regole indispensabili per uscire da codici e canoni protetti.

Rémy Chayé, dopo il successo di “Sasha e il Polo Nord”, torna con il film d’animazione “Calamity”, al racconto d’avventura e lo fa con una storia ispirata all’infanzia di Calamity Jane, pseudonimo di Martha Jane Cannary, un’avventuriera del selvaggio West che sfida le tradizioni conservatrici, mettendo a fuoco lo spirito di sopravvivenza di una ragazzina. C’è una linea evidente di continuità tra il catalogo di questi destini adolescenti e lo sport agonistico presenti in altri tre film del concorso: in "Slalom" di Charlène Favier (interpretato da Jérémie Renier Noée Abita) lo sport diventa il mezzo per indagare un mondo di pulsioni, talvolta segreto e nascosto, che mostra tutte le ambivalenze e le ambiguità del mondo adulto; in "Tigers" di Ronnie Sandahl, tratto dal romanzo autobiografico “In the Shadow of San Siro” di Martin Bengtsson, il rigore, la disciplina, l'autodisciplina e il duro lavoro sono ostacolo alla libertà; nel film “Nadia, Butterfly” di Pascal Plante emerge la necessità di abbandonare le richieste sociali, gli obblighi famigliari, i destini già decisi per essere se stessi. Un’indagine che sembra insistere su quel momento speciale in cui la mente e il corpo inizia a farsi contaminare da altre tracce. Un’esplorazione che è di fatto il grande rimosso del nostro cinema, che sembra non essere più attrezzato per raccontare l’innocenza e il turbamento della pubertà, nel contesto culturale contemporaneo.