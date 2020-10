Dal 12 al 16 ottobre Sky Cinema propone un sentito omaggio alla “regina del mistero”, dedicando un intero canale agli adattamenti tratti dai suoi più celebri romanzi, dalla prima visione della miniserie Un cavallo per la strega ad Agatha Christie: La serie infernale. Tutti i titoli sono disponibili anche On Demand

I libri di Agatha Christie sono una miniera pressoché inesauribile in cui avventurarsi per trovare idee per nuovi film e serie tv. Non deve quindi stupire che negli ultimi decenni sia il grande che il piccolo schermo abbiano attinto a piene mani dai suoi scritti.



A testimonianza di questa felice relazione tra la “regina del mistero” e i registi di ogni generazione, da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Collection – Agatha Christie, mandando in onda alcuni dei più apprezzati adattamenti dei suoi libri (tutti i titoli saranno disponibili anche On Demand).



Spicca nella programmazione di Sky Cinema Collection - Agatha Christie la prima visione di Un cavallo per la strega, miniserie targata BBC (proposta in un unico appuntamento) con protagonisti Rufus Sewell e Kaya Scodelario, tratta dall’omonimo romanzo del 1961.