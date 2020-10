Iron Mask, il trailer con Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan

È stato diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di “Iron Mask”, film particolarmente atteso dai fan. Il motivo è ben presto spiegato, dal momento che questa pellicola fantasy proporrà un’avventura esaltante, mostrando per la prima volta sul grande schermo uno scontro tra due grandi nomi del genere action: Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan.

È bene sottolineare come non sia la prima volta in assoluto che i due si incrociano su di un set. La prima collaborazione risale al film “Il giro del mondo in 80 giorni”, liberamente ispirato al romanzo di Jules Verne. Era il 2004 e i fan, forse un po’ delusi, non ebbero modo di vedere i due l’uno contro l’altro. Stavolta invece, come il trailer mostra chiaramente, ci sarà modo di assistere a un incredibile scontro.

Si tratta di un titolo atteso in sala nel corso della scorsa primavera. È stato però rinviato a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e, di fatto, non riuscirà mai a raggiungere lo schermo dei cinema di tutto il mondo. È stato infatti deciso di proporlo unicamente sul mercato digitale, a partire dal 20 novembre, con tanto di avvio della distribuzione delle versioni in DVD e Blu-Ray soli 4 giorni dopo. A svelarlo è la Lionsgate, che propone tale data per il solo mercato americano. Non è ancora chiaro quali siano i tempi per “Iron Mask” in Europa.