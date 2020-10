Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 1 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 1 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Il Corvo – The Crow, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Tratto dal fumetto omonimo, racconta la storia di un cantante rock che torna in vita per vendicare la morte della propria ragazza assassinata.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Senza freni, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Con Joseph Gordon-Levitt, la pellicola racconta le vicende di un ventenne messaggero in bicicletta che si muove tra le vie di New York e viene coinvolto in un inseguimento.

Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro, ore 21.00 su Sky Cinema Action

La storia di alcuni membri del BOPE, battaglione per le operazioni speciali della polizia militare di Rio de Janeiro. La pellicola è il seguito di Tropa de Elite – Gli squadroni della morte.

Io sono leggenda, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Pellicola d’azione con Will Smith, unico sopravvissuto ad un virus che ha ucciso tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

I fratelli Sisters, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Film western d’avventura candidato a 9 Cesar. Due fratelli ambiziosi vogliono ammazzare un cercatore d’oro.

Film commedia da vedere stasera in tv

Dolceroma, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Un aspirante scrittore di 29 anni è costretto a lavorare in un obitorio in attesa dell’occasione della sua vita. Tutto cambia quando esce il suo primo romanzo.

Incroci pericolosi, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Ryan Philippe, Anna Paquin e Luke Wilson sono i protagonisti di un appassionante triangolo amore. Scott torna a casa dopo anni e incontra Katherine, l’ex ragazza ora sposata con suo fratello.

Prima di lunedì, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Uno scontro tra due auto in pieno centro a Torino mette in contatto un aspirante attore squattrinato e un miliardario malavitoso. Per non pagare i danni quest’ultimo fa una proposta al ragazzo che non potrà rifiutare.

Film drammatici da vedere stasera in tv

The Danish girl, ore 21.15 Premium Cinema 2

Eddie Redmayne e Alicia Vikander in una pellicola tratta dall’omonimo romanzo di David Ebershoff e ispirato alla vita delle pittrici danesi Lili Elbe e Gerda Wegener.

Tramonto, ore 21.15 Sky Cinema Due

La formazione di una donna nell’Ungheria del 1913. La giovane Irisz vorrebbe lavorare nella leggendaria cappelleria dei suoi genitori ma il nuovo proprietario la respinge.

Lucania. Terra, sangue e magia, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Il regista Gigi Roccati racconta la propria terra attraverso la storia di Rocco e Lucia, un padre severo e una ragazza selvatica, muta dalla morte della madre Argenzia.

Film comici da vedere stasera in tv

Le comiche, ore 21.14 Premium Cinema 3

Primo di una trilogia con protagonisti Paolo Villaggio e Renato Pozzetto. La pellicola è divisa in episodi che vedono al centro della scena i due attori.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Dragon Ball Super: Broly – Il Film, ore 21,00 Sky Cinema Family

Film dedicato a Broly, personaggio della serie televisive anime Dragon Ball Super. Si tratta del primo film cinematografico dedicato al mondo di Dragon Ball.

Film horror da vedere stasera in tv

It Follows, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Una diciannovenne è vittima di una persecuzione da parte di un’entità sovrannaturale. La creatura può assumere l’aspetto di chiunque anche di conoscenti della ragazza.

Film mitologici da vedere stasera in tv

Troy, ore 21.14 Premium Cinema 1 +24

Kolossal diretto da Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Orlando Bloom e Diane Kruger. La pellicola è una rilettura spettacole del grande classico di Omero.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21.25 su Rai 1

Nono episodio della seconda stagione della serie Tv con protagonista Claudio Amendola nel ruolo dell’ispettore Carlo Guerrieri.

Seconda Linea, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo approfondimento targato Rai con i protagonisti dell’attualità e della politica messi a confronto con opinionisti e ospiti.

La forma dell’acqua ore 21:20 su Rai 3

Leone d’oro come miglior film e quattro Premi Oscar per questa pellicola di genere fantastico diretta da Guillermo del Toro. Una storia d’amore ambientata nei primi anni della Guerra Fredda.

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Ventesimo anniversario per il game show condotto da Gerry Scotti e trasmesso in più di 120 nazioni.

Chicago Med, ore 21:31 su Italia 1

In prima tv il diciannovesimo episodio della quarta stagione della serie televisiva statunitense che racconta le vicende di medici e infermieri in un ospedale di Chicago.

Dritto e Rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del dibattito, con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Approfondimento di attualità condotto da Corrado Formigli. Dibattito con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Maschi contro Femmine, ore 21:30 su Tv8

Ricco cast di attori per una pellicola che affronta l’eterno scontro tra universo femminile e quello maschile. Per farlo racconta quattro coppie e le loro vicende.

Gino cerca chef, ore 21.25 su Nove

Gino D’Acampo offre un contratto di lavoro in Gran Bretagna ad uno dei 54 aspiranti chef pronti a sfidarsi.