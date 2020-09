Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 29 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 29 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Self/less, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Damian Hale, malato terminale di cancro, decide di sottoporsi a un intervento, "lo shedding", che trasferirà la sua coscienza in un nuovo corpo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ribelli, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sandra deve sbarazzarsi del cadavere di un molestatore, ucciso accidentalmente. Alcune sue colleghe assistono alla scena ma al contempo scoprono una borsa piena di soldi nell'armadio del defunto.

Il giorno più bello del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2019 diretto e interpretato da Alessandro Siani. Quando ad Arturo, impresario teatrale senza talento, viene affidata la tutela del nipote, scopre che questi è dotato di un potere fenomenale che potrebbe cambiare le sorti della sua attività.

Film commedie sentimentali da vedere stasera in TV

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Julianne (Julia Roberts) deve andare al matrimonio del suo migliore amico, del quale è innamorata da sempre. Cercherà in ogni modo di sabotare le nozze.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Escobar, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un giovane surfista si trova in pericolo quando inizia una relazione con la nipote del noto narcotrafficante Pablo Escobar e viene coinvolto nelle attività criminali della sua famiglia.

Il cavaliere oscuro, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film del 2005 diretto da Christopher Nolan con Christian Bale nei panni dell'Uomo Pipistrello. Batman e Jim Gordon si alleano con il nuovo procuratore di Gotham City, Harvey Dent, per combattere il crimine organizzato che dilaga in città e fermare Joker (Heath Ledger).

Film horror da vedere stasera in TV

La madre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un uomo viene ucciso da un'entità mentre cerca di uccidere anche le figlie dopo aver tolto la vita alla moglie. Anni dopo lo stesso spettro segue le piccole nella loro nuova casa.

La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Il malvagio Imperatore cinese Drago, a causa di un sortilegio, è rimasto sepolto nell'argilla con i suoi 10.000 guerrieri, dotati di poteri straordinari.

Film commedie da vedere stasera in TV

Grace – Ispirazione cercasi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Charlie, scrittore che ha conosciuto un grande successo, è alle prese con un blocco che non gli fa terminare il suo nuovo lavoro. Il suo agente gli manda la giovane Dawn per ispirarlo e sbloccarlo.

Vi presento i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con Robert De Niro e Ben Stiller. In occasione del compleanno dei gemelli, i rapporti familiari dei Fotter rischiano di cedere sotto la pressione dei fraintendimenti e delle ingerenze dei parenti.

Classe Z, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2017. La scuola è ricominciata ma questa volta i ragazzi più turbolenti ed estroversi sono stati inseriti in una sezione speciale.

L'uomo fedele, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Marianne decide di lasciare Abel per il suo migliore amico. L'uomo cerca allora di superare il dolore del tradimento ma dopo nove anni una serie di avvenimenti capovolgeranno la situazione.

Film gialli da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Serie ambientata a Genova e diretta da Maria Sole Tognazzi. Quattro storie gialle al femminile ispirate a Petra Delicato (Paola Cortellesi), detective di Barcellona creata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

L'uomo che uccise Don Chisciotte, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film d'avventura. Un anziano è convinto di essere Don Chisciotte e crede che Toby, un pubblicitario disilluso da vita e carriera, sia il suo fedele scudiero Sancho Panza.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Old Man & the Gun, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

A 70 anni, il criminale Forrest Tucker evade dal carcere di San Quentin, conducendo una serie di furti che confondono le autorità.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

“Come piante tra i sassi”. A Nova Siri viene trovato il cadavere di un ragazzo, Nunzio. Indagando Imma si immergerà nei loschi traffici delle ecomafie che vogliono interrare rifiuti tossici nei campi della Basilicata.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Lo show di varietà di Enrico Brignano con monologhi, musica e divertimento.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Approfondimento di politica, attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer.

Zero il folle, ore 21:20 su Canale 5

Il tour di Renato Zero.

The War - Il pianeta delle scimmie, ore 21:30 su Italia 1

Cesare e le sue scimmie affrontano un conflitto con un esercito privato guidato da uno spietato colonnello.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, con numerosi ospiti.

Name That Tune - Indovina la canzone, ore 21:30 su Tv8

Game show condotto da Enrico Papi, nel quale due gruppi di vip si sfidano a indovinare canzoni attraverso diversi giochi.

I magnifici sette, ore 21:25 su Nove

Film western del 2016. Gli abitanti di un villaggio del West assoldano un gruppo di mercenari per affrontare un malvagio e avido uomo d'affari e la sua banda di sgherri.