Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 28 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 28 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film gialli da vedere stasera in TV

Petra, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Nuova puntata della miniserie con Paola Cortellesi che interpreta Petra Delicado, personaggio letterario nato dalla penna di Alicia Giménez Bartlett.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'uomo fedele, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Louis Garrell dirige una love story con Laetitia Casta nei panni di Marianne, donna che lascia Abel perché aspetta un figlio da un altro uomo.

The Ramen Girl - Un'americana a Tokyo, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

La studentessa Abby interpretata da Brittany Murphy, dopo essere stata lasciata dal fidanzato, prova a superare la delusione dedicandosi alla cucina giapponese.

Winged Creatures - Il giorno del destino, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Una strage all'interno di un fast food segna per sempre la vita dei sopravvissuti. Con Dakota Fanning, Kate Beckinsale e Forest Whitaker.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Jumanji, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

Pellicola cult degli anni '90 con Robin Williams. Due ragazzi restano intrappolati in un gioco da tavolo: per liberarsi dovranno affrontare ogni tipo di insidia.

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Prima parte dell'ultimo capitolo della saga basata sul romanzo di J.K. Rowling. Harry Potter abbandona Hogwarts per cercare e distruggere gli horcrux.

Film di animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Sequel del film di animazione targato Illumination che vede protagonisti gli scatenati animali domestici. Max diventa iperprotettivo, mentre Nevosetto libera una tigre dal circo.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Attacco al potere 3, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della saga con Gerard Butler nei panni di un agente anti-terrorismo. Cast ricco con Morgan Freeman e Nick Nolte.

Film horror da vedere stasera in TV

Friend Request - La morte ha il tuo profilo, ore 21.00 su Sky Cinema Suspense

Horror che tratta il tema dei social network: quando Laura cancella una ragazza dalle sue amicizie di Facebook, inizia un incubo senza fine.

Film comici da vedere stasera in TV

Starsky & Hutch, ore 21.00 su Sky Cinema Comedy

Ben Stiller e Owen Wilson sono i protagonisti dell'adattamento cinematografico del telefilm di culto degli anni 70.

Tumbledown - Gli imprevisti della vita, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Rimasta vedova, Hannah affida al professor Andrew la biografia del marito scomparso.

I mostri oggi, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Le ipocrisie dell'italiano contemporaneo raccontate attraverso sedici episodi. Cast d'eccezione con Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Carlo Buccirosso.

Film romantici da vedere stasera in TV

Vicino all'orizzonte, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Ispirato a una storia vera e tratto dal bestseller di Jessica Koch, il film racconta il rapporto fra Jessica e Danny reso impossibile da un oscuro segreto.

Film biopic da vedere stasera in TV



Seberg - Nel mirino, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Kristen Stewart nel biopic che racconta la storia di Jean Seberg, attrice perseguitata dall'FBI per i suoi rapporti con il leader delle Pantere Nere.

Film d'avventura da vedere stasera in TV

La mummia - La tomba dell'imperatore dragone, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Terzo e ultimo capitolo della saga con Brendan Fraser: O'Connell ed Evy dovranno affrontare un crudele imperatore cinese riportato in vita.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21.25 su Rai 1

Seconda stagione della serie interpretata da Claudio Amendola. Un'assistente sociale viene uccisa nel suo garage: il primo sospettato è il suo ex.

Boss in incognito, ore 21.20 su Rai 2

Max Giusti conduce il reality-game che mette a confronto il boss di una fabbrica con i dipendenti.

Presadiretta, ore 21.20 su Rai 3

Programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona che scava nei problemi del Paese.

Quarta Repubblica, ore 21.25 su Rete 4

Nicola Porro conduce il programma che affronta i temi di attualità su politica ed economia.

Grande Fratello Vip, ore 21.35 su Canale 5

Appuntamento settimanale con le storie e le vicende degli inquilini della casa più famosa d'Italia. Conduce in studio Alfonso Signorini.

The Foreigner, ore 21.24 su Italia 1

Film d'azione con Jackie Chan e Pierce Brosnan: un padre decide di farsi giustizia da solo in seguito alla morte della figlia.

Il petroliere, ore 21.15 su La7

Oscar come miglior attore protagonista a Daniel Day-Lewis che diretto da Paul Thomas Anderson, interpreta la drammatica storia del petroliere Daniel Plainview.

Cani sciolti, ore 21.30 su TV8

Bobby e Marcus collaborano con una squadra di narcotrafficanti. Regia di Baltasar Kormákur, con Denzel Washington e Mark Wahlberg.

Gli Intoccabili, ore 21.25 su NOVE

Gangster movie diretto da Brian De Palma ambientato negli anni del proibizionismo. Con Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia e Robert De Niro nei panni di Al Capone.