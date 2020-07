Robin Williams ricordato dalla figlia Zelda con una donazione benefica

Nato il 21 luglio 1951, Robin Williams avrebbe compiuto 69 anni in questo 2020. I fan non lo hanno di certo dimenticato, omaggiandolo in vari modi sul web. Lo stesso ha voluto fare l’amata figlia Zelda, che ha affidato i propri pensieri a Twitter: “Quest’oggi sarebbe stato il 69esimo compleanno di mio padre. Per onorarlo, donerò 69.69 dollari a quanti più centri per senzatetto possibile. Unitevi a me, se vi va. Al di là di tutto ciò, auguro a tutti voi almeno un’immatura risata di pancia per mio padre, quest’oggi”.

Scomparso l’11 agosto 2014, Robin Williams è ancora amatissimo dai propri fan. I suoi film sono senza tempo, in grado di conquistare anche le nuove generazioni. Ha lasciato un vuoto nelle vite dei suoi figli: Cody, Zachary e Zelda. Quest’ultima è, come lui, un’attrice, e non ha mai nascosto quanto sia stato difficile gestire il lutto: “Chiunque in vita sua abbia avuto a che fare con la perdita di una persona cara, sa bene quanto siano dolorosi certi anniversari”. Fu questo il suo messaggio nel 2018: “In questo periodo, come ormai ogni anno, certi pensieri tornano nella mia mente, puntuali come un orologio, prendendo il sopravvento su tutto il resto. Mi manca tutti i giorni, soprattutto in questi”.