Morta a 98 anni la mamma di Sylvester Stallone

Si è spenta a 98 anni Jackie Stallone , madre di Sylvester e uno dei personaggi televisivi più celebri a livello internazionale. La notizia è stata lanciata dal magazine TMZ che ha riportato anche come le cause della scomparsa non siano ancora state rese note.

Se la carriera di Jackie Stallone, iniziata nel mondo del fitness, da sempre passione della sua famiglia come dimostrato anche nei post pubblicati su Instagram, è stata sotto l'occhio dei media, la sua vita privata non è stata da meno: nel 1945 il primo matrimonio con Frank Stallone Sr. , nel 1959 il secondo con Anthony Filiti e infine nel 1998 il terzo con Stephen Levine .

Nel 1946 Jackie dà alla luce Sylvester (FOTO), quattro anni dopo è la volta di Frank, entrambi destinati a conquistare le luci della ribalta, il primo nel campo della settima arte, il secondo in quello della musica.

Infatti, Sylvester Stallone diventa uno dei personaggi più iconici del cinema regalando al pubblico interpretazioni iconiche, tra queste quella nei panni di Rocky Balboa, il fratello conquista invece una nomination ai Grammy Awards e ai Golden Globe per il brano Far from Over, colonna sonora del film Staying Alive con protagonista John Travolta.