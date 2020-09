Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 22 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 22 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red 2, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Protagonisti Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta Jones, Helen Mirren e Anthony Hopkins. L'ex agente speciale della CIA Frank Moses riunisce una squadra di agenti segreti per rintracciare un pericoloso congegno nucleare portatile scomparso.

Film commedia da vedere stasera in TV

Kiki & i segreti del sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Cinque coppie esplorano le loro diverse parafilie sessuali e le diverse sfaccettature della sessualità, alla ricerca della felicità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ghost - Fantasma, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Sam Wheat è fidanzato con Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Da quel momento Sam scopre di essere diventato un fantasma.

Film commedia da vedere stasera in TV

C'è tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2019 diretto da Walter Veltroni. Stefano, osservatore di arcobaleni, scopre improvvisamente di avere un fratello acquisito minorenne e ne diventa il tutore. Inizialmente riluttante, scoprirà poi che il sentimento che li lega è molto profondo.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 2004 con Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di “Ti presento i miei”. Greg sta per sposare Pam, ma prima deve presentarle i suoi genitori, una coppia molto hippie e particolare, molto diversa dalla famiglia della futura sposa.

Immaturi – Il viaggio, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2012 diretta da Paolo Genovese, sequel di Immaturi del 2011. Dopo aver superato nuovamente gli esami di maturità Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio, Giorgio, Marta ed Eleonora decidono di fare quel viaggio che non erano riusciti a fare anni prima. Passeranno una settimana nella località di Paros, in Grecia.

Grand Budapest Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 2014 scritto, diretto e co-prodotto da Wes Anderson. Con, tra gli altri, Ralph Fiennes, Jude Law, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe ed Edward Norton. Il concierge di un lussuoso hotel eredita un dipinto prezioso da una nobildonna con la quale ha avuto una relazione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sacrifice, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un poliziotto sotto copertura viene coinvolto in un pericoloso giro di traffico di eroina dopo essere stato incaricato da uno spacciatore di prendersi cura della sorella.

Batman Begins, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film del 2005 diretto da Christopher Nolan con Christian Bale nei panni dell'Uomo Pipistrello. Traumatizzato dalla morte dei genitori, il giovane Bruce Wayne intraprende un addestramento fisico e psicologico con il suo mentore per prepararsi alla lotta contro il male nella città di Gotham City.

Film thriller da vedere stasera in TV

Welcome Home - Uno sconosciuto in casa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una coppia americana va in vacanza in una villa in Umbria per tentare di superare la crisi della loro relazione. Un ambiguo ma apparentemente gentile vicino, proprietario dell'immobile, tenterà di dividerli.

Il re scorpione, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Il film nasce come spin-off della serie de La mummia. Memnon tiene con pugno di ferro la città di Gomorra. Per contrastarlo, viene ingaggiato Mathayus (The Rock) che si trova a dover combattere con Cassandra, una giovane e affascinante strega.

Film commedie sentimentali da vedere stasera in TV

Una hostess tra le nuvole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Donna Jensen (Gwyneth Paltrow) si iscrive al corso per diventare hostess sui voli internazionali. Una sua amica la inganna scambiando le rispettive prove finali, così Donna non supera il corso. Scoperto l'imbroglio riesce finalmente a farsi assegnare ai voli internazionali, ma scopre che le manca l'amore...

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Serie ambientata a Genova e diretta da Maria Sole Tognazzi. Quattro storie gialle al femminile ispirate a Petra Delicato (Paola Cortellesi), detective di Barcellona creata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il viaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Due leader politici dell'Irlanda del Nord devono discutere uno storico accordo di pace. Quando le trattative si trovano in una situazione di stallo, i due nemici giurati sono costretti a intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti.

Manchester by the Sea, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Film drammatico con Casey Affleck e Michelle Williams. In seguito alla morte del fratello maggiore, Lee Chandler è costretto a tornare a casa per curare il nipote di 16 anni. Deve così a fare i conti con il suo tragico passato.

I programmi in chiaro

Imma Tataranni Sostituto Procuratore, ore 21:25 su Rai 1

“L'estate del dito”. Da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni si convince che dietro si nasconda un caso su cui vuole indagare.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Lo show di varietà di Enrico Brignano con monologhi, musica e divertimento.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Approfondimento di politica, attualità e cronaca condotto da Bianca Berlinguer.

Chi vuol essere milionario, ore 21:20 su Canale 5

Celebre game show condotto da Gerry Scotti, giunto alla 20esima edizione.

Battiti Live, ore 21:25 su Italia 1

Programma musicale nel quale si alternano artisti della musica italiana e internazionale con i brani più famosi dell'estate 2020.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Di martedì, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, con numerosi ospiti.

Name That Tune - Indovina la canzone, ore 21:30 su Tv8

Game show condotto da Enrico Papi, nel quale due gruppi di vip si sfidano a indovinare canzoni attraverso diversi giochi.

Ultimatum alla Terra, ore 21:25 su Nove

Film di fantascienza con protagonista Keanu Reeves, nei panni dell'alieno Klaatu che giunge sulla Terra per avvertire la razza umana che sarà sterminata se non la smette di distruggere il pianeta.