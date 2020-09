Sky Cinema Collection – Anni 90, un decennio da cult

Elencare tutti i titoli in programmazione sarebbe una vera e propria impresa, ma basta citarne alcuni per dare un’idea del livello qualitativo: in programmazione su Sky Cinema Collection – Anni 90 ci sono infatti pellicole del calibro di Fargo, lo stracult dei fratelli Coen con Frances McDormand (Oscar per Migliore sceneggiatura e Migliore attrice protagonista), da cui è nata una delle più amate serie tv degli ultimi anni, a novembre su Sky Atlantic con una quarta stagione che vede protagonista Chris Rock.



E ancora, in calendario troviamo: Thelma & Louise di Ridley Scott, con Geena Davis e Susan Sarandon alle prese con i ruoli della loro vita; Dead Man Walking – Condannato a morte, la struggente pellicola di Tim Robbins con Sean Penn e ancora una volta Susan Sarandon, questa volta premiata agli Oscar come Miglior attrice protagonista;Il talento di Mr. Ripley, thriller di Anthony Minghella che riuniva sul set un dream team composto da Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow.



Non possono mancare alcuni dei volti più noti del periodo, come Arnold Schwarzenegger, protagonista assieme a Sharon Stone del cult di fantascienza Total Recall di Paul Verhoeven, oppure Denzel Washington, affiancato dal veterano Gene Hackman in Allarme Rosso di Tony Scott.



Una selezione dei migliori film in onda su Sky Cinema Collection – Anni 90 sarà disponibile, sempre a partire dal 21 settembre, anche On Demand, insieme ad altri titoli come Matrix con Keanu Reeves, Austin Powers – La spia che ci provava con Mike Myers e il leggendario Tre uomini e una gamba, esordio cinematografico di Aldo, Giovanni e Giacomo.