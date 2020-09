Da Stefano Accorsi a Vittoria Puccini: a Milano torna Fuoricinema

Visto il successo crescente riscosso dalla manifestazione negli anni passati, sarebbe stato davvero un peccato rinunciare in questo 2020 così funesto alla quinta edizione di Fuoricinema , l’ormai tradizionale appuntamento a base di film in anteprima e di incontri con i protagonisti del mondo del cinema.

Per forza di cose si tratterà di un’edizione speciale, “a misura di pandemia”, quindi in qualche modo ridotta sia nel numero di appuntamenti, che per quanto riguarda i posti a disposizione. Ma poco importa: mai come in questo periodo si era sentito il bisogno di un evento di questo tipo.



Quest’anno Fuoricinema ha un sottotitolo quanto mai significativo: “l’arte che salva”. Proprio nel momento in cui il cinema e i luoghi di cultura sono più in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus, la manifestazione si occuperà di indagare il potere salvifico dell’arte stessa, in ogni sua forma ed espressione.



Il programma di Fuoricinema, condotto per la terza volta di fila dall’attrice Marina Rocco, annovera tanto incontri dal vivo, quanto una serie di dirette in streaming. Si parte sabato 19 alle 18.30 con l’inaugurazione assieme ai direttori artistici della rassegna e alla presidentessa dell’Accademia David di Donatello Piera Detassis. A seguire tocca al dialogo fra Antonio Albanese e Lionello Cerri Essere intrepidi oggi, per poi passare alla Lezione di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli e Paolo Mereghetti.