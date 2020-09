Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 17 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 17 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

La legge dei più forti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una poliziotta alle prime armi assiste casualmente all'omicidio di un giovane spacciatore. Capirà presto che il delitto è stato commesso da un gruppo di poliziotti corrotti.

Film commedie da vedere stasera in TV

Giovani si diventa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Con Ben Stiller e Naomi Watts. Il regista di mezz'età Josh Srebnick è felicemente sposato con Cornelia ma si sente intrappolato in una realtà troppo stretta. Quando la coppia composta da Jamie e Darby entra a far parte della sua vita, l'uomo riprende a sognare una gioventù che non sente di aver mai davvero sfruttato.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

E.T. l'extra-terrestre, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Capolavoro del 1982 diretto da Steven Spielberg. Un bambino californiano incontra e stringe un'amicizia con un alieno che non riesce a tornare a casa.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

One Piece Stampede - Il film, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia partono alla volta della Fiera mondiale del Pirata. I filibustieri di tutto il mondo partecipano all'eccitante evento, durante il quale affrontano trappole e inganni per trovare il tesoro di Gold Roger lasciato su un'isola.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Solomon Kane, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Inghilterra, XVII secolo. L'ex mercenario Solomon Kane lotta per difendere una famiglia di puritani in viaggio verso il Nuovo Mondo.

Interceptor - Il guerriero della strada, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film del 1981 diretto da George Miller e interpretato da Mel Gibson, secondo film della serie di Mad Max, ambientata in un futuro distopico post-apocalittico. Mad Max difende i produttori di petrolio dalle incursioni di bande di nomadi in un futuro violento e desertico.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La promessa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2001 diretto da Sean Penn, con Jack Nicholson e Robin Wright. Jerry Black, un poliziotto alle soglie della pensione, decide di occuparsi del caso di omicidio di una bambina. La polizia sospende le ricerche immediatamente, ma Black è sicuro che l'omicida sia ancora in libertà.

Attimo per attimo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Con John Travolta. Trisha è una donna di mezz'età che sta cercando di dimenticare il tradimento del marito con una ragazza più giovane. Un giorno Trisha incontra per caso lo scapestrato Strip, con il quale inizia una relazione basata sulla passione.

Blindato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Tre guardie giurate preparano un grosso colpo per rapinare la propria compagnia, nascondendo 42 milioni di dollari, per poi tenerseli simulando una rapina. Il piano è perfetto ma un imprevisto sembra rovinare tutto.

Woman in gold, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Maria Altmann, ebrea fuggita da Vienna al tempo dell'occupazione nazista, insieme al giovane avvocato E. Randol Schönberg combatte contro il governo austriaco per recuperare l'iconico quadro di Gustav Klimt Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, appartenuto a sua zia.

Gli anni più belli, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film del 2020 diretto da Gabriele Muccino. Il film racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, nell'arco di 40 anni, dagli anni ottanta a oggi.

Film commedie da vedere stasera in TV

Una notte da leoni 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Phil, Stu, Alan e Doug devono andare a Bangkok per il matrimonio di Stu. Dopo una serata in spiaggia, si risvegliano storditi in un motel, senza sapere cosa è successo...

Nobili bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Con Claudia Cardinale, Raffaele Pisu e Giancarlo Giannini. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, sui colli bolognesi, una famiglia di oziosi nobili decaduti sopravvive al proprio declino economico nell'unica tenuta che ancora possiede.

L'ora legale, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2017 scritta, diretta e interpretata dal duo comico Ficarra e Picone. Gli abitanti del villaggio siciliano sono sempre stati gestiti da politici corrotti. Il nuovo sindaco, invece, cercherà di operare secondo la legge. Ma non avrà vita facile...

Film biopic da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Protagonisti Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su Rai 1

Stagione 2, episodio tre dal titolo “Per dirti addio”.

Il ritrovamento del cadavere di Olga turba tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono al marito di lei, Muzo, che si proclama innocente. Malik però non gli crede.

Un'estate in Provenza, ore 21:20 su Rai 2

Léa Adrien e Theo, nato sordo, vanno in vacanza in Provenza dal nonno, un uomo che non hanno mai incontrato e che inizialmente non è molto felice di vederli.

Gotti – Il primo padrino, ore 21:20 su Rai 3

Film del 2018 diretto da Kevin Connolly ed interpretato da John Travolta. Cresciuto nelle strade di New York, il giovane John Gotti si costruisce una posizione nella famiglia criminale dei Gambino, divenendone presto il capo indiscusso.

Chi vuol essere milionario, ore 21:20 su Canale 5

Celebre quiz, di cui ricorre il ventesimo anniversario, condotto da Gerry Scotti.

Chicago Med, ore 21:30 su Italia 1

Stagione 4 Episodio 11 dal titolo “Di chi ti puoi fidare”. Ethan sventa un furto ai danni di un uomo che in seguito scopre essere un veterano. La sua salute è cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor Choi non riesce a salvarlo. Questo crea degli attriti con April...

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

Elysium, ore 21:30 su Tv8

Film di fantascienza del 2013 con protagonisti Matt Damon e Jodie Foster, ambientato in un futuro distopico. Nel 2154 i ricchi vivono nel lusso della stazione spaziale Elysium mentre il resto dell'umanità sopravvive a stento sulla Terra. Un operaio decide di ribellarsi per dare vita ad un nuovo inizio.

Gino cerca chef, ore 21:25 su Nove

In questo talent culinario, 54 aspiranti chef si sfidano per realizzare un sogno: guadagnarsi un contratto di lavoro in Gran Bretagna, in uno dei ristoranti di Gino D’Acampo.