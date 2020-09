Wonder Woman 1984, trama, cast e data di uscita in Italia

Il 14 gennaio nei cinema italiani

"Wonder Woman 1984", svelato il nuovo trailer italiano

Sarà un vero e proprio salto negli anni 80 quello che farà Diana, la figlia della regina Hippolyta che noi tutti abbiamo imparato a conoscere più semplicemente come Wonder Woman. In questo secondo capitolo, dal titolo Wonder Woman 1984 dopo quello del 2017 diretto da diretto sempre da Patty Jenkins e che ha incassato la bellezza di 822 milioni di dollari a livello internazionale, la nostra supereroina dovrà vedersela con due nuovi pericolosi nemici: Max Lord e Cheetah, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Kristen Wiig.