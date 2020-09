Uncharted, foto dal set con Tom Holland e Mark Wahlberg

Tom Holland nei panni di Nathan Drake, per un film a lungo atteso e in arrivo a luglio 2021

Per anni si è vociferato della possibilità di trasformare “Uncharted”, tra i titoli videoludici più apprezzati al mondo, in un film. Progetti accennati, ipotesi di casting, con Nathan Fillion nei panni del protagonista, e poi nessun via libera ai lavori.

Una triste verità, fino all’avvio del progetto con al centro Tom Holland. L’interprete di “Spider-Man” è oggi tra gli attori più amati dal grande pubblico e non intende fare dell’arrampicamuri il fulcro della propria carriera.

In questi anni si è dedicato a svariati progetti, da “Civiltà perduta” a “Edison”, da “Onward” a “Le strade del male”. A ciò si aggiungono anche le riprese di “Uncharted”, che lo vedrà nei panni dell’amato Nathan Drake, anche se nella sua versione giovanile. Un progetto al quale l’attore sembra tenere molto. I lavori hanno avuto inizio a luglio, dopo i rinvii dovuti all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Inizialmente cast e troupe hanno lavorato in alcuni teatri di posa ma, una volta impegnati in esterna, ecco apparire i primi scatti rubati.

Al suo fianco c’è Mark Wahlberg, pronto a interpretare Sully. Fanno parte del cast inoltre anche Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali e Tati Gabrielle. Gli scatti, proposti da “FandomWire”, giungono da Berlino, dove i due sono impegnati a girare. Le immagini mostrano i due in abiti eleganti, con Holland di spalle e Wahlberg che guarda dritto in camera. Ci sarà ancora da attendere per poter apprezzare i due in pose un po’ più spericolate.