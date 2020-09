Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 14 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 14 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in TV

Finché morte non ci separi, ore 21:10 su Sky Cinema Uno

Commedia nera incentrata su Grace, ospitata nella lussuosa magione della ricca ed eccentrica famiglia del suo fidanzato. La donna, però, non sa che la famiglia del suo futuro sposo vuole fare con lei un gioco mortale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'affido - Una storia di violenza, ore 21:20 su Sky Cinema Due

Dopo il divorzio, Miriam e Antoine ottengono l'affido congiunto del figlio Julien, deciso a restare con la madre. Il bambino cerca come può di proteggere la madre dalla violenza fisica e psicologia che l'ex coniuge le infligge.

Rocky III, ore 21:30 su Sky Cinema Collection

Rocky Balboa torna ad allenarsi, seguito dal vecchio rivale Apollo Creed, in vista di un incontro con il brutale Clubber Lang

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, ore 21:20 su Sky Cinema Family

Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e tutti gli abitanti di Bird Island devono allearsi con i loro nemici giurati, i maiali verdi di Re Barbafangosa, per combattere un pericoloso nemico comune.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Il tesoro perduto, ore 21:20 su Sky Cinema Action

Un esperto antiquario scopre una mappa che guiderebbe verso un tesoro seppellito da Cristoforo Colombo. Durante le indagini con il fratello poliziotto, poi rapito, si fa aiutare da una pilota di elicotteri.

Ghost Rider - Spirito di vendetta, ore 21:29 su Premium Cinema 1

Film del 2012 ispirato al personaggio dei fumetti Ghost Rider. Contattato da una setta, Johnny Blaze è costretto a far ricorso all'incontrollabile potere del suo alter ego Ghost Rider per salvare la vita a un bambino.

Extortion, ore 21:05 su Sky Cinema Suspense

Kevin Riley è un dottore di successo in vacanza ai Caraibi con la moglie Julie e il figlioletto di sei anni. Durante una gita in barca, la famiglia si trova bloccata su un piccolo atollo distante dalla riva. Dopo diversi giorni incontrano un pescatore, che è disposto a salvarli. Ma a un caro prezzo.

Attacco al potere 3, ore 20:55 su Sky Cinema Uno +24

Con Gerard Butler e Morgan Freeman. Le autorità arrestano l'agente FBI Mike Banning, accusato di aver tentato l'omicidio del Presidente degli Stati Uniti. Dopo essere fuggito, l'uomo, innocente, tenta di scoprire la verità.

Film thriller da vedere stasera in TV

Zodiac, ore 20:30 su Premium Cinema 1 +24

Film thriller del 2007 diretto da David Fincher. La sceneggiatura della pellicola è tratta dai libri di Robert Graysmith dedicati al serial killer statunitense denominato Killer dello Zodiaco, che negli anni sessanta e settanta sconvolse la città di San Francisco.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Hemingway & Gellhorn, ore 20:20 su Sky Cinema Romance

Protagonisti Nicole Kidman e Clive Owen nei ruoli di Martha Gellhorn e Ernest Hemingway. Il film racconta l'appassionata storia d'amore di una delle più celebri coppie della letteratura americana.

Sotto corte marziale, ore 20:50 su Sky Cinema Drama

Con Bruce Willis e Colin Farrell. Dopo l'omicidio di un soldato americano, un prigioniero di colore viene ingiustamente incolpato. Il tenente Hart intraprende allora una lotta contro i pregiudizi dei suoi commilitoni, ottenendo un regolare processo.

Il club degli incompresi, ore 21:17 su Premium Cinema 2

Valeria si è appena trasferita a Madrid con la madre. Il primo giorno di scuola, in seguito a un litigio con una ragazza, viene obbligata a partecipare a degli incontri di consultorio con altri compagni. Inizialmente è per tutti una forzatura, ma i sei iniziano a conoscersi e diventano amici, fondando il Club degli incompresi.

Film commedie da vedere stasera in TV

Quasi nemici - L'importante è avere ragione, ore 21:20 su Sky Cinema Comedy

I destini di Pierre Mazrd, eccentrico professore universitario, e Neila Salah, studentessa di legge della periferia parigina, si intrecciano quando l'uomo è costretto a preparare la giovane donna per un prestigioso concorso.

Cin cin, ore 21:30 su Premium Cinema 3

Film del 1991 con Julie Andrews e Marcello Mastroianni. Un uomo e una donna vivono a Parigi una inconsueta storia d'amore adultera, ma entrambi sono a loro volta traditi dai rispettivi coniugi.

Film storici da vedere stasera in TV

Madame Sans-Gêne, ore 21:45 su Sky Cinema per te

Con Sophia Loren. Durante l'epoca napoleonica, una bella lavandaia francese si innamora di un sergente dei moti rivoluzionari, lo sposa ed entra a far parte dell'alta nobiltà.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

“Una faccenda delicata”. Montalbano si trova in Liguria da Livia ma riceve una chiamata dal suo commissariato: c’è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata.

Boss in incognito, ore 21:20 su Rai 2

In questa edizione anche il conduttore, Max Giusti, oltre al proprietario dell’azienda, andrà in “missione”, camuffato e irriconoscibile in mezzo ai lavoratori.

Presa diretta, ore 21:20 su Rai 3

Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce la quinta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare ci saranno Pupo e Antonella Elia.

Attacco al potere 2, ore 21:30 su Italia 1

Il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo funerale è un evento al quale tutti i leader del mondo occidentale non possono mancare. La cerimonia si rivela un complotto letale per uccidere i capi di stato della Terra.

Quarta Repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro che affronta temi di attualità, politica ed economia.

Robinson Crusoe, ore 21:25 su La7

Film d'animazione del 2016. Robinson Crusoe naufraga su di un'isola deserta abitata da una banda di animali parlanti. Presto dovranno battersi per difendere il loro piccolo paradiso.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Stagione 3, episodio 3. Ciro si è ricostruito una nuova vita in Bulgaria, dove è diventato l'uomo di fiducia di un trafficante di droga, Valentin.

I pinguini di Mr. Popper, ore 21:25 su Nove

Commedia con Jim Carrey. Il signor Popper è un imprenditore immobiliare divorziato e padre di due figli. La sua vita cambia quando riceve in regalo un pinguino, seguito poi da altri cinque.