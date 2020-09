Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 10 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 10 settembre, in TV su Sky. Commedie, horror e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Rapina a Stoccolma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Protagonisti Ethan Hawke e Noomi Rapace. Il film narra le vicende della rapina alla Sveriges Kredit Bank di Stoccolma avvenuta nel 1973, da cui ha origine l'espressione sindrome di Stoccolma.

Film biopic da vedere stasera in TV

Judy, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il film racconta gli ultimi mesi di vita della cantante e attrice Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger, che per il ruolo ha vinto l'Oscar alla miglior attrice.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Gru è ormai un ex cattivo. La Lega Anti Cattivi lo contatta per indagare sulla scomparsa di un laboratorio top secret nel Circolo Polare Artico in cui venivano condotte sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli esseri viventi in terribili bestie viola.

Film commedie da vedere stasera in TV

Dolcissime, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Chiara, Letizia e Mariagrazia sono amiche inseparabili accomunate da qualche chilo di troppo che le rende spesso prede di bullismo. Un giorno decidono di iscriversi ad un corso di aquagym ma nella stessa piscina si allena anche la squadra di nuoto sincronizzato di Alice, la "vincente" della scuola...

Una notte da leoni, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Commedia del 2009 diretta da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Heather Graham. Quattro amici decidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l'addio al celibato di uno di loro. Dopo aver passato una notte indimenticabile, però, tre di loro si risvegliano in una suite devastata e scoprono che lo sposo è sparito.

Il gioco delle coppie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alain, un editore parigino di successo, rifiuta di pubblicare il libro di Léonard, uno dei suoi autori che è anche un suo grande amico. La moglie di Alain, amante di Léonard, si oppone a questa decisione.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due famiglie molto diverse per estrazione sociale sono unite loro malgrado dall'amore tra i figli adolescenti.

Cose da maschi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

La mattina dopo il suo addio al celibato, trovandosi nel letto una sconosciuta, Paul crede di aver tradito la fidanzata. Cercherà di nascondere la cosa con risultati disastrosi.

Andiamo a quel paese, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia del 2014 diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Valentino, Salvo, la moglie Donatella e la piccola Adele tornano a Monteforte per intascare i soldi della pensione della suocera. L'unica fonte di reddito di tutta la popolazione, infatti, è l'assegno mensile degli abitanti anziani.

Momenti di trascurabile felicità, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film del 2019 con Pif. Paolo viene investito da un camion mentre è fermo ad un semaforo. Giunto in Paradiso, scopre di aver la possibilità di ritornare sulla Terra, accompagnato da un angelo, per un'ora e trentadue minuti, in modo da sistemare tutte le faccende importanti rimaste in sospeso.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 2004 diretto da Sam Raimi, secondo capitolo della saga. Peter Parker deve far fronte a una nuova minaccia, il Dottor Octopus, uno scienziato a cui si attaccano quattro braccia meccaniche che inizia a seminare il terrore in giro per la città.

Interceptor (mad max), ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film del 1979, diretto da George Miller con Mel Gibson protagonista. È il primo film della saga di Mad Max. Siamo in un futuro prossimo, in Australia, dominato da violenza, droga e bande di teppisti. Max viene coinvolto in una lotta sanguinosa di cui fanno le spese la moglie e il figlio. Non gli rimane che la strada della vendetta.

Film horror da vedere stasera in TV

The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film tratto dall'omonimo romanzo scritto da John Keel nel 1975 e ispirato a fatti accaduti nel 1967 e basati sulla leggenda dell'uomo falena. Mary, prima di morire a causa di un tumore, confessa al marito di aver visto uno strano essere. Due anni dopo, la stessa creatura simile ad una falena appare ad alcuni abitanti di Port Pleasant, in Virginia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il miglio verde, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Il film è tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1996. Siamo nel 1935: la vita di Paul Edgecombe, capo guardia in una prigione, cambia quando nell'istituzione giunge John Coffey, un gigante di colore accusato di aver massacrato due bambine.

Film biopic da vedere stasera in TV

Il mistero di Donald C., ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Protagonisti Colin Firth e Rachel Weisz. La pellicola narra le vicende di Donald Crowhurst, imprenditore e velista dilettante britannico che partecipò alla Golden Globe Race nel 1968.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su Rai 1

Primo episodio della seconda stagione dal titolo “A cuore aperto”. Durante la cerimonia di promozione di Malik e di Olga, un suv sperona un'auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito Malik sul posto.

Io tu noi, Lucio, ore 21:20 su Rai 2

Un viaggio nella musica di Lucio Battisti.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, ore 21:20 su Rai 3

Film del 2017 con protagonisti Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell. La madre di una ragazza assassinata scrive un controverso messaggio su alcuni cartelloni pubblicitari, aprendo una contesa che vede coinvolti lo stimato capo della polizia e un pericoloso poliziotto.

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Torna il programma condotto da Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario. Si tratta del game show di maggior successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Chicago Med, ore 21:30 su Italia 1

Episodio 8 della quarta stagione dal titolo “Le mie regole del gioco”. Marc Jones e la figlia di due anni Abigail vengono investiti da un'auto. Entrambi sono gravi. I medici, rianimando il padre si accorgono del tatuaggio che ha sul petto che dice: “non rianimare”.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Corrado Formigli conduce l'approfondimento di attualità di La7.

11 settembre: senza scampo, ore 21:30 su Tv8

Film drammatico del 2017. L'11 settembre 2001, cinque persone si ritrovano intrappolate in un ascensore nel World Trade Center. La loro unica speranza di sopravvivere è lavorare insieme per sopravvivere all'imminente crollo degli edifici.

Gino cerca chef, ore 21:25 su Nove

54 aspiranti chef si sfidano per realizzare un sogno: guadagnarsi un contratto di lavoro in Gran Bretagna, in uno dei ristoranti di Gino D’Acampo.